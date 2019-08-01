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РБК узнал об отказе переносить матч «Спартак» — «Динамо» из-за митинга оппозиции

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ), а также «Спартака» и «Динамо» отказались переносить матч этих двух команд из-за несогласованной акции протеста. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в силовых структурах.

По слова собеседника издания, РПЛ и клубы заняли консолидированную позицию, согласно матч должен был пройти так, как и планировалось, 3 августа в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» в Тушино. У МВД не было реальных механизмов влияния на ситуацию, подчеркнул источник.

31 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что начальник столичного управления МВД Олег Баранов направил в РПЛ письмо с просьбой перенести матч между «Спартаком» и «Динамо». По словам собеседника агентства, Баранов обосновал просьбу нехваткой полицейских из-за митинга оппозиции. В случае отказа РПЛ от переноса матча столичной полиции придется задействовать сотрудников из других регионов, не исключал источник ТАСС.

В пресс-службе московского «Спартака» ранее заявили РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча. Пресс-служба РПЛ в ответ на запрос ответила, что вся информация о времени и месте проведения матчей опубликована на сайте лиги.

Заявку на митинг 3 августа подавали члены незарегистрированной Либертарианской партии. Московская мэрия согласовала мероприятие на проспекте Академика Сахарова. Либертарианская партия на эту площадку не согласилась.