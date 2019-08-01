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Бывший вице-президент кредитовавшего партию Ле Пен банка вышел на свободу

Бывший вице-президента обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов вышел на свободу, сообщает «Коммерсантъ».

Меркулов был арестован в январе 2017 г. по делу о растрате средств (ст. 160 Уголовного кодекса) в ПЧРБ. Как пишет издание, дело дважды направлялось в московские районные суда, однако каждый раз материалы расследования возвращали в Генпрокуратуру, признавая дело неподсудным из-за допущенных следствием ошибок. В последний раз это произошло в феврале 2019 г., к этому моменту банкир провел в СИЗО уже более двух лет.

В марте 2017 г. Меркулову также предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по другому делу — о хищениях в банке «Таурус», где он работал до перехода в ПЧРБ. Как рассказал адвокат банкира Сергей Старовойтов, следствие, видимо, уже не надеялось добиться продления ареста по делу растраты в ПЧРБ, поэтому ходатайствовало об аресте по второму делу. Защита обжаловала арест, и суд отпустил бывшего вице-президента ПЧРБ в зале суда.

ПЧРБ известен тем, что, в 2014 г. кредитовал французскую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В июле 2016 г. ЦБ отозвал у ПЧРБ лицензию. Дыру в кредитной организации оценивали более чем в 27 млрд руб.