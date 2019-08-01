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Greenpeace передала в Госсовет России петицию о пожарах в Сибири

Российское отделение Greenpeace передало в Государственный совет России петицию о лесных пожарах в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба организации. На момент публикации документ подписали 333 279 человек.

В петиции содержатся три требования: направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не допустить повторения ситуации.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

На сайте Change.org опубликована еще одна петиция, связанная с лесными пожарами. Ее авторы требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири. Петицию подписали 868 953 человека.

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