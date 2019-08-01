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Навальный пожаловался в СКР на отравление в спецприемнике

Политик Алексей Навальный подал в Следственный комитет России заявление о совершенном в отношении него преступлении, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Кобзева. Оппозиционер считает, что в спецприемнике, где он находится под административным арестом, его отравили, уточнил адвокат. «Заявление о совершенном преступлении направлено в Зюзинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Москве», – уточнил Кобзев.

По словам адвоката, в заявлении изложена просьба провести химико-токсикологическую экспертизу для выявления вещества, которым был отравлен политик. Навальный также просит изучить видео с камер, расположенных в спецприемнике, проверить его сотрудников на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность. «Пока не проведена судмедэкспертиза, не знаем, какой вред здоровью был причинен: легкий вред – это одна статья, средний – другая», – добавил адвокат.

Ранее главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что в анализах Навального не обнаружены отравляющие вещества. В свою очередь лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева говорила, что выводам экспертов НИИ не стоит доверять.

24 июля Навального направили в спецприемник №1 для отбывания 30 суток административного ареста за призыв к участию в не согласованной с мэрией Москвы акцией протеста. 27 июля политик стал жаловаться на раздражение кожи головы и шеи, 28 июля у него распухло лицо. В этот день Навального доставили в 64-ю городскую больницу. Врачи давали ему преднизолон и антигистаминные лекарственные средства, 29 июля политика отправили обратно в спецприемник. Один из врачей больницы рассказал «Интерфаксу», что у оппозиционера на момент госпитализации наблюдалась аллергическая реакция в виде крапивницы. В эпикризе, поступившем в спецприемник, было указано, что причиной недомогания был контактный дерматит, уточняло агентство.