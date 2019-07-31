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Врачи не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального

Ведомости
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Главврач НИИ им. Склифосовского Алексей Токарев заявил об отсутствии отравляющих веществ в организме арестованного судом политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Такой вывод медики сделали по итогам химико-токсикологического исследования.

По его словам, биологические материалы Навального 29 июля были переданы на проверку из городской клинической больницы № 64 в специализированную лабораторию при НИИ. Он подчеркнул, что лаборатория регулярно проводит подобные исследования и имеет широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергии. Личный врач Навального Анастасия Васильева заявляла, что оппозиционер мог быть отравлен. Состояние политика улучшилось, и его выписали из больницы 29 июля, он вернулся в спецприемник. Защита Навального настаивала на независимой экспертизе и медицинском обследовании, чтобы выявить причины ухудшения здоровья Навального. Начальник московского спецприемника № 1 даже попросил суд приостановить арест оппозиционера на период лечения.

Навальный отбывает 30 суток ареста за призыв к проведению несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

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«Яндекс.Драйв» придумал, как наказать агрессивных водителей

Ведомости
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«Яндекс.Драйв» рассказал о запуске тестовой системы, которая будет анализировать стиль вождения пользователя. Понятие «агрессивность», которое не сформулировано в российском законодательстве, в «Яндекс.Драйве» будут трактовать как регулярные резкие старты и торможения, которые могут привести к ДТП. Система ограничений будет действовать ступенчато. Сначала агрессивному водителю запретят пользоваться премиальными автомобилями. Если водитель не исправит стиль вождения, то будет сокращено количество машин внутри доступного сегмента, потом останется совсем мало машин, а затем доступ к системе закрывается насовсем.

Получать сведения о стиле вождения «Яндекс.Драйв» будет из телематики, которая для каждого пользователя будет рассчитывать индивидуальную модель ускорения и торможения за последние 10 поездок и предсказывать вероятность ДТП на 11-й. Если водитель изменяет стиль вождения, «Яндекс.Драйв» получит информацию и исправит репутацию пользователя.

Водитель, которого занесли в агрессивные, получит пуш-уведомление и системное сообщение. Всего до блокировки доступа к системе оно будет выслано пользователю три раза.

Также телематика поможет «Яндекс.Драйву» узнать о случаях передачи аккаунта или руля. Штраф за передачу руля при нахождении в машине владельца аккаунта составит 50 000 руб., и еще в 150 000 обойдется передача аккаунта, если его владелец в машине не находился. Вся страховая ответственность в таком случае будет полностью лежать на пользователе, которому принадлежит аккаунт: каско, ОСАГО и страхование жизни обнуляются.

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Технологии
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Reuters: Mail.ru и китайская iDreamSky договорились о совместном продвижении игр

Ведомости
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Российский интернет-холдинг Mail.ru Group и китайский издатель видеоигр iDreamSky Technology Holdings договорились о продвижении друг друга на международных рынках, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. О соглашении планируется объявить накануне китайской выставки цифровых развлечений ChinaJoy, которая пройдет в Шанхае 2–5 августа.

По словам источников, соглашение о партнерстве предполагает издание игр и инвестиции на европейском и азиатском рынках. Mail.ru таким образом хочет усилить свои позиции на китайском рынке. Российская компания будет помогать iDreamSky издавать игры в России и Европе, в том числе переводя их на местные языки.

Представители Mail.ru и iDreamSky отказались от комментариев.

iDreamSky была основана в 2011 г. Она известна лицензированием популярных иностранных игр в Китае, среди которых Gardenscapes, Angry Birds, Fruit Ninja и Temple Run. По состоянию на сентябрь 2018 г. месячная аудитория игр компании превысила 129 млн пользователей.

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Финансы
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Сбербанк продал дочерний банк в Турции

Ведомости
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Сбербанк продал свою турецкую дочку – Denizbank, покупателем 99,85% структуры выступил Emirates NBD Bank PJSC, говорится в совместном пресс-релизе сторон о завершении сделки. В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Сейчас Denizbank – пятая по величине кредитная организация Турции. Его сеть составляет 750 офисов в Турции и других странах (Австрии, Германии, Бахрейне, России и на Кипре), число клиентов – 12,7 млн. В годовом отчете Denizbank за 2018 г. отмечается, что чистая прибыль кредитной организации составила 2,2 млрд турецких лир, активы оценены в 197 млрд лир. Как отмечают в Сбербанке, совокупный объем инвестиций в турецкую дочку за все время владения составил 148 млрд руб.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф объяснял решение продать Denizbank санкционными ограничениями: «Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. К сожалению, мы не можем получать дивиденды, не можем предоставлять финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка». По его словам, из-под американских санкций Denizbank был выведен, но европейские санкции в отношении банка продолжают действовать. Это делает его неконкурентоспособным на турецком рынке, отмечал Греф. Вице-председатель и управляющий директор Emirates NBD Хешам Аль-Касим заявил, что покупка Denizbank поможет Emirates NBD создать крупный банковский центр в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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Экономика
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Правительство выделит более 100 млрд рублей на проект «Новатэка»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из бюджета 103,6 млрд руб. в 2019–2022 гг. на строительство терминала «Утренний» для проекта «Новатэка» по сжижению газа «Арктик СПГ – 2». Еще 40,6 млрд руб. будут направлены из внебюджетных источников.

Согласно документу, Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие стало застройщиком объекта, «Росатом» – госзаказчиком. Госкорпорации вместе с Минфином и Минэкономразвития поручено обеспечить финансирование строительства.

Источники финансирования проекта неясны, отмечает «Коммерсантъ». В секретариате вице-премьера Максима Акимова газете сказали, что вопрос прорабатывается. Собеседник в одном из профильных ведомств заявил, что по 99,6 млрд руб. решения пока нет, так как Минфин не согласовывает такие дополнительные расходы бюджета. В марте РБК со ссылкой на источники писал, что Минфин предлагал перераспределить на проект «Новатэка» 112 млрд руб., предусмотренные на строительство участка высокоскоростной магистрали Москва – Казань.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд.

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Политика
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Суд арестовал одного из заявителей митинга 3 августа – Михаила Светова на 30 суток

Ведомости
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Пресненский районный суд Москвы принял решение арестовать на 30 суток члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, который был задержан на выходе из мэрии Москвы после переговоров с чиновниками о проведении митинга оппозиции 3 августа. Об этом сообщает «Медиазона».

На Светова составлен протокол о повторном нарушении правил проведения митинга за участие в акции на Трубной площади 16 июля. Светов и его защита настаивали, что на Трубной площади проходила встреча кандидатов в Мосгордуму с избирателями, которая не требует согласования. Однако суд не согласился с этими доводами.

Либертарианская партия подала заявку на проведение 3 августа акции оппозиции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города согласовала проведение акции на проспекте Сахарова, где уже проводилась подобная акция протеста 20 июля. Получив ответ мэрии, организаторы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате.

Светов был задержан на выходе с той встречи. Перед задержанием он сообщил, что чиновники и организаторы не смогли договориться о месте проведения мероприятия. В суде Светов заявил, что являлся одним из заявителей митинга 3 августа и связал свое задержание с этими переговорами. «Это месть за отказ провести митинг на проспекте Сахарова, который был желателен мэрии», – заявил он.

После задержания Светова мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением, в котором он одобрил применение силы сотрудниками полиции на несогласованной акции 27 июля. Он назвал произошедшее там массовыми беспорядками, а отказ Либертарианской партии от проведения митинга на проспекте Сахарова Собянин назвал готовящейся новой провокацией. После выступления мэра Следственный комитет начал расследовать уголовное дело о массовых беспорядках в центре города 27 июля.

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Политика
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Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По информации юриста, Жуков сейчас находится на допросе в Следственном комитете. Его также проверяют по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), пишет в своем Telegram-канале издание Baza. Ранее Жукова оштрафовали за участие в акции 27 июля.

По делу о массовых беспорядках СК также допросил в качестве свидетелей Сергея Фомина и руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина, сообщает Чиков. В ночь на 31 июля у них прошли обыски.

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля несогласованном митинге оппозиции. По итогам акции также были возбуждены три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Политика
Новости

Сын музыканта Талькова стал кандидатом в Тульскую думу от КПРФ

Ведомости
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Сын советского музыканта Игоря Талькова зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Тульскую областную думу от КПРФ, передает ТАСС со ссылкой на данные региональной избирательной комиссии. Игорь Тальков-младший баллотируется по одномандатному избирательному округу № 23.

База данных избиркома действительно содержит данные о регистрации в качестве кандидата Игоря Талькова, которому 37 лет. Дата его рождения совпадает с данными сына музыканта.

Игорь Тальков-младший связал свою жизнь с музыкой и в 2000-е выпустил несколько альбомов. Тальков-младший в данный момент временно нигде не работает, отмечается на сайте комиссии. В мае Чертановский суд Москвы оштрафовал Игоря Талькова на 200 000 руб. за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Информация о судимости внесена в его карточку на сайте избиркома.

Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы выдвинуто 602 кандидата: 144 – по одномандатным избирательным округам, 458 – по единому избирательному округу. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 г.

Авто
Новости

HSBC: такси для россиян выгоднее личного автомобиля

Ведомости
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Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, выгоднее ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование банка HSBC. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. Второе место заняла Индия с показателем 2731 км в год. Для Великобритании этот показатель оценивается в 1184 км, в США – 1102 км, в Германии – 811 км.

Аналитики учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в каждой из стран, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а затем сравнивали эту сумму со средними ценами на такси и доходами жителей. В России они зафиксировали относительно низкий средний уровень доходов, что осложняет покупку личного автомобиля, но при этом также отметили сравнительно низкие цены на таксомоторные перевозки.

Согласно исследованию, цена поездки на такси в России в среднем на 75% ниже, чем в США (около 130 руб. в целом по стране и около 350 руб. в Москве). При этом годовая стоимость владения личным автомобилем в России в среднем только на 30% ниже, чем в Америке.

По мнению аналитиков HSBC, сервисы такси в России могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами благодаря большой аудитории: во многих российских регионах плохо развит общественный транспорт, что повышает спрос на такси. Россия входит в тройку лидеров по степени распространения приложений для вызова такси – они установлены у 45% россиян. Больше только в Китае (51%) и Мексике (46%).

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Политика
Новости

Памфилова пообещала оперативно рассмотреть жалобы кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
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Центризбирком получил девять жалоб от независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму на отказ в регистрации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пообещала, что комиссия максимально оперативно и открыто рассмотрит эти жалобы. Первое заседание рабочей группы назначено на 1 августа.

Кандидатов, которые находятся под арестом, могут представлять их доверенные лица, уточнила Памфилова. По ее словам, в ЦИК поступили жалобы от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой. Всего, по данным Памфиловой, 13 кандидатов имеют право подать апелляцию в ЦИК на отказ Мосгоризбиркома в регистрации. Это не относится к кандидату от «Яблока» Сергею Митрохину, который уже добился от Мосгоризбиркома отмены решения окружной комиссии об отказе в регистрации.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не может, как от него требует оппозиция, зарегистрировать всех кандидатов. Но она пообещала «доброжелательно ко всем отнестись» и заверила, что все сомнения будут трактоваться в пользу кандидатов.

По ее мнению, упреки в адрес ЦИК безосновательны. «Мы не беспомощны, просто мы – федеративное государство, и наши возможности ограничены. Если бы это была федеральная кампания, то мы бы реагировали более оперативно. Мы не можем действовать через голову Мосгоризбиркома», – отметила Памфилова.

Выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о том, что для участия в выборах было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации.

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Финансы
Новости

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Ведомости
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В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Документ был принят Госдумой в конце апреля и подписан президентом 1 мая.

Согласно новому закону, право на ипотечные каникулы имеют заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.

Максимальный срок каникул — шесть месяцев, при этом срок выплаты кредита удлинится на то время, которое длились каникулы. Закон распространяется и на те кредиты, которые были взяты до вступления его в силу. Документ предполагает, что каждый заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы как минимум один раз. Однако банки по своему усмотрению могут давать клиентам ипотечные каникулы и больше, чем один раз.

Ввести ипотечные каникулы предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Спустя несколько дней соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Политика
Новости

Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Ведомости
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Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске. Он перепостил материал The Guardian, в котором рассказывается, что дым от этих пожаров виден из космоса.

Там приводятся данные Всемирной метеорологической организации о том, что лесные пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год. В комментариях жители российских регионов, страдающих от смога, благодарят актера за внимание к их проблеме.

Ди Каприо не первый раз привлекает внимание к проблемам экологии и дикой природы в России. В феврале он выступил против содержания более сотни белух и косаток в бухте Средняя под городом Находка в Приморском крае. Кроме ди Каприо обеспокоены экологической ситуацией в Сибири и звезды российского шоу-бизнеса.

В частности, видеообращение к подписчикам записал телеведущий Максим Галкин. Он раскритиковал чиновников, которые отказываются тушить леса, и отметил: «Вас не устраивают эти чиновники? Не выбирайте их. Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Комик Семен Слепаков опубликовал пост в Instagram, посвященный лесным пожарам: «Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится». Принять срочные меры к тушению пожаров призывали певица Полина Гагарина, телеведущая Ирена Понарошку, репер Баста и другие звезды шоу-бизнеса.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. По данным МЧС, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. Жители прилегающих регионов жалуются на проблемы с дыханием и постоянный запах гари.

Авиация МЧС только 31 июля начала тушить лесные пожары в зонах контроля на территории Красноярского края. До сих пор эти очаги возгорания не тушили, поскольку, по мнению властей, затраты на их тушение превысят возможный ущерб от огня. Такие зоны, согласно нормативным актам Минприроды, определяют местные власти, но не все чиновники считают проблему пожаров в зонах контроля серьезной. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что борьба с пожарами зачастую не имеет смысла, поскольку это обычное природное явление.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог

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