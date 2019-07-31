Врачи не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального

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Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске. Он перепостил материал The Guardian, в котором рассказывается, что дым от этих пожаров виден из космоса.

Там приводятся данные Всемирной метеорологической организации о том, что лесные пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год. В комментариях жители российских регионов, страдающих от смога, благодарят актера за внимание к их проблеме.

Ди Каприо не первый раз привлекает внимание к проблемам экологии и дикой природы в России. В феврале он выступил против содержания более сотни белух и косаток в бухте Средняя под городом Находка в Приморском крае. Кроме ди Каприо обеспокоены экологической ситуацией в Сибири и звезды российского шоу-бизнеса.

В частности, видеообращение к подписчикам записал телеведущий Максим Галкин. Он раскритиковал чиновников, которые отказываются тушить леса, и отметил: «Вас не устраивают эти чиновники? Не выбирайте их. Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Комик Семен Слепаков опубликовал пост в Instagram, посвященный лесным пожарам: «Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится». Принять срочные меры к тушению пожаров призывали певица Полина Гагарина, телеведущая Ирена Понарошку, репер Баста и другие звезды шоу-бизнеса.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. По данным МЧС, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. Жители прилегающих регионов жалуются на проблемы с дыханием и постоянный запах гари.

Авиация МЧС только 31 июля начала тушить лесные пожары в зонах контроля на территории Красноярского края. До сих пор эти очаги возгорания не тушили, поскольку, по мнению властей, затраты на их тушение превысят возможный ущерб от огня. Такие зоны, согласно нормативным актам Минприроды, определяют местные власти, но не все чиновники считают проблему пожаров в зонах контроля серьезной. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что борьба с пожарами зачастую не имеет смысла, поскольку это обычное природное явление.

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