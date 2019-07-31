Врачи не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального
Главврач НИИ им. Склифосовского Алексей Токарев заявил об отсутствии отравляющих веществ в организме арестованного судом политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Такой вывод медики сделали по итогам химико-токсикологического исследования.
По его словам, биологические материалы Навального 29 июля были переданы на проверку из городской клинической больницы № 64 в специализированную лабораторию при НИИ. Он подчеркнул, что лаборатория регулярно проводит подобные исследования и имеет широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.
Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергии. Личный врач Навального Анастасия Васильева заявляла, что оппозиционер мог быть отравлен. Состояние политика улучшилось, и его выписали из больницы 29 июля, он вернулся в спецприемник. Защита Навального настаивала на независимой экспертизе и медицинском обследовании, чтобы выявить причины ухудшения здоровья Навального. Начальник московского спецприемника № 1 даже попросил суд приостановить арест оппозиционера на период лечения.
Навальный отбывает 30 суток ареста за призыв к проведению несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.