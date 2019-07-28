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Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика. Вместе с коллегой, терапевтом и кардиологом Ярославом Ашихминым Васильева попыталась провести осмотр политика, написала она на своей странице в Facebook: «У его палаты — целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом».

По ее словам, главный врач больницы Ольга Шарапова, которая является депутатом Мосгордумы от «Единой России», запретила Васильевой и Ашихмину провести осмотр в установленном порядке. Однако врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что «жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации». По мнению Васильевой, состояние Навального могло быть спровоцировано действием «неопределенных химических веществ». «Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — заключила Васильева.

Васильева настаивает на проведении судебно-медицинской и химической экспертизы, а также на праве пациента выбирать лечащего врача и лечебную организацию в соответствии со статьей 10 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В эфире телеканала «Дождь» Васильева Навального заявила о том, что взяли у политика футболку и волосы для проведения анализов. Она допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы.

«В камере с ним было ещё 5 человек, ели и пили всё тоже самое, с ними всё хорошо. Меня, его адвоката, в 64 больницу не пускали. Только после скандала смогла к нему пройти», — сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова на своей странице в Facebook. Она охарактеризовала действия администрации больницы и правохранительных органов как «странные» и «незаконные».

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Этот призыв он озвучил 20 июля, поставив властям Москвы ультиматум: либо они регистрируют всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, либо оппозиция проведет митинг у мэрии Москвы. Утром 28 июля он был госпитализирован. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция» и что ранее политик не страдал от аллергических реакций.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии