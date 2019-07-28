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Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Задержания на несогласованном митинге в Москве нарушают права на свободу слова и собраний, заявила пресс-служба верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В комментарии отмечается, что эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции и должны соблюдаться.

«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и обысков у оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», — заявила внешнеполитическая служба ЕС.

В комментарии выражается надежда на то, что российские власти в ходе выборов в сентябре будут соблюдать обязательства, данные в рамках ОБСЕ и других международных организаций.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.

Основные организаторы акции — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин — были задержаны еще перед началом акции. Им вменяют нарушение правил организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы