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Трамп назвал хорошим телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был коротким, но хорошим. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме. Трансляцию его пресс-подхода вела американская телесеть C-Span.

«Я говорил с президентом России Путиным вчера [1 августа]. У них [в России] большие лесные пожары — они огромные, я не видел никогда таких, они очень большие. Я предложил помощь, поскольку мы, откровенно говоря, умеем весьма успешно справляться с лесными пожарами. <...> У нас была хорошая, но короткая беседа. Я думаю, он [Путин] оценил ее. <...>. Это была главная тема нашего разговора», — подчеркнул Трамп.

О разговоре Путина и Трампа 1 августа сообщил Кремль. Президент США предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, за что российский лидер его искренне поблагодарил, отмечалось в сообщении Кремля. Путин отметил, что в случае необходимости воспользуется предложением.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. 30 июля в Красноярский край прибыл первый заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян, который сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться.

На проблему пожаров в России ранее обратили внимание знаменитости, в частности певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста. 31 июля к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо.