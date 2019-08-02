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Офис Зеленского назвал чепухой информацию об отставке своего руководителя

Ведомости
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Замруководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка назвал чепухой информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, передает »УНИАН». «Это чепуха… не дождетесь», — сказал он. Рябошапка добавил, что эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

Пресс-служба Зеленского отказалась комментировать эту информацию. «Выясняем, без комментариев», — сказал представитель пресс-службы в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.

О том, что Богдан написал заявление об отставку, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники, в частности «24 канал» и «Интерфакс-Украина». Украинское издание nv.ua опубликовало фотографию заявления Богдана. Сам Богдан эту информацию не комментировал.

Богдан проработал на должности руководителя офиса Зеленского чуть больше двух месяцев. Он занял ее на следующий день после инаугурации украинского президента. Во время предвыборной кампании Зеленского Богдан был его юридическим советником.

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Бизнес
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К Delivery Club подали иск о нарушении патентных прав

Ведомости
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Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земском подал иск к ООО «Деливери Клаб» (управляет сервисом доставки еды Delivery Club, входящим в Mail.ru Group). Это следует из картотеки Савеловского районного суда Москвы, обратил внимание «Коммерсантъ». Этот суд уже отказал в изначальном иске, а в августе рассмотрит апелляционную жалобу.

Земсков считает, что его изобретение используется в сервиса ZakaZaka, свидетельствуют материалы суда. Сервис Zaka Zaka был приобретен Mail.ru Group в 2017 г., а позднее интегрирован в Delivery Club. По мнению истца, с помощью его технологии сервис доставки еды показывает клиентам информацию о ресторанах и товарах с учетом их местоположения. Компания должна была заключить с ним лицензионный договор, считает Земсков.

Представитель Delivery Club сообщил, что компания получила апелляционную жалобу. По его словам, позиция сервиса, согласно которому он не использует запатентованное истцом изобретение, остается прежней.

Вместе с тем Роспатент рассматривает вопрос об аннулировании патента на изобретение Земскова, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Роспатент подтвердил, что вопрос рассматривается: 5 июля прошло заседание, на котором было рассмотрено возражение Delivery Club, просившей признать патент недействительным. Сейчас на сайте ведомства указано, что патент «прекратил действие, но может быть восстановлен». Причина — неуплата пошлины за поддержание патента в силе.

Связаться с Земсковым «Коммерсанту» не удалось.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Дикси»

Ведомости
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Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси». Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших ее мест работы. Об этом же слышал другой собеседник издания на рынке.

По словам источника, приход Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной «Дикси» в 2019 г., — сеть начала открывать магазины в новом дизайне с отдельными зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, а также пекарней. Как напомнил собеседник газеты, Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и запустила аналогичную программу в «Магните».

Пресс-служба «Дикси» отказалась от комментариев. Связаться с Наумовой «Коммерсанту» не удалось.

Наумова работала в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали» Алексея Мордашова и Новолипецком металлургическом комнбинате (НМЛК) Владимира Лисина. Возглавила «Пятерочку» в 2013 г. и проработала на должности гендиректора сети до 2018 г. В мае того же года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц — гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.

Сейчас «Дикси» возглавляет Сергей Беляков. ГК «Дикси» управляет 2,3 тыс. одноименных магазинов формата «у дома», а также сетями «Виктория» и «Мегамарт». Основной владелец — президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев. Он занимает 35-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд.

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Бизнес
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Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает российские компании использовать системы бронирования и продажи авиабилетов с серверами, размещенными в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В настоящее время большинство авиакомпаний используют иностранные провайдеры систем бронирования. «Аэрофлот», в частности, — с американской Sabre, S7 и «Уральские авиалинии» – с испанской Amadeus, лоукостер «Победа» – с Navitair.

Год назад Минтранс опубликовал проект постановление правительства, который предполагал, что с 1 января 2020 г. в Россию будут перенесены сервера и базы систем бронирования и продажи авиабилетов.

За три года до этого была совершена еще одна попытка обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. Тогда вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных», под которые должны были попасть и системы бронирования билетов. Однако Минкомсвязи освободило их от этой обязанности.

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Политика
Новости

Трамп назвал хорошим телефонный разговор с Путиным

Ведомости
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был коротким, но хорошим. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме. Трансляцию его пресс-подхода вела американская телесеть C-Span.

«Я говорил с президентом России Путиным вчера [1 августа]. У них [в России] большие лесные пожары — они огромные, я не видел никогда таких, они очень большие. Я предложил помощь, поскольку мы, откровенно говоря, умеем весьма успешно справляться с лесными пожарами. <...> У нас была хорошая, но короткая беседа. Я думаю, он [Путин] оценил ее. <...>. Это была главная тема нашего разговора», — подчеркнул Трамп.

О разговоре Путина и Трампа 1 августа сообщил Кремль. Президент США предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, за что российский лидер его искренне поблагодарил, отмечалось в сообщении Кремля. Путин отметил, что в случае необходимости воспользуется предложением.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. 30 июля в Красноярский край прибыл первый заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян, который сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться.

На проблему пожаров в России ранее обратили внимание знаменитости, в частности певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста. 31 июля к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

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Финансы
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Цены на нефть опустились на 7% на фоне заявления Трампа о новых торговых пошлинах

Ведомости
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Вечером в четверг, 1 августа, цены на нефть резко снизились. Цена нефти марки Brent впервые с середины июня упала ниже $61 за баррель. К 21.23 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 7,7% до $60,42. К этому времени стоимость нефти марки WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка опустилась на 7,39% до $54,25 за баррель.

Следом начал падать и курс рубля. К 21.23 мск доллар подорожал на 60 коп. до 64,23 руб., евро – на 64 коп. до 71,14 руб.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером пообещал с 1 сентября ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились, подчеркнул Трамп, напомнив, что в отношении китайских товаров на $250 млрд уже действуют пошлины в размере 25%.

Новые пошлины могут осложнить и без того затянувшиеся торговые переговоры США и Китая, а это, в свою очередь, может увеличить риски глобальной рецессии и ударить по спросу на сырье, в частности на нефть, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Эти риски уже отразились на нефтяных котировках и, как следствие, курсе рубля в четверг вечером, констатирует он.

Впрочем, рубль в четверг дешевел к доллару еще с утра, хотя и не так значительно, напоминает он: «Рынок был разочарован комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла накануне». ФРС по итогам заседания в среду снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%. Тем не менее американский центробанк, по словам Пауэлла, не рассматривает это решение как начало длительного цикла снижения ставок.

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Экономика
Новости

Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. «В ходе переговоров с Китаем США начнут вводить дополнительные пошлины на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну», – написал Трамп в Twitter.

Пошлины не коснутся товаров на сумму $250 млрд, в отношении которых уже действуют пошлины в размере 25%, отметил Трамп. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ждет продолжения позитивного диалога» по всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Потом Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины фактически подпадет весь импорт из Китая.

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Политика
Новости

Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова

Ведомости
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Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 10 августа, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. По его словам, власти договорились с группой граждан и организатором Еленой Русаковой о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Заявленная численность митинга – до 100 000 человек.

Русакова на своей странице Facebook заявила о том, что никакой информации о согласовании акции 10 августа не получала. «Информация о согласовании митинга 10 августа – неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена», – написала она. По мнению Русаковой, говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя. Она предложила провести публичную встречу со всеми заявителями.

Ряд муниципальных депутатов подали в префектуру Центрального округа столицы заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце. Русакова объяснила смену формата с митинга на пикеты тем, что в проведении митинга столичная власть им отказала.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, которую не допустили к выборам, а также зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.

Технологии
Новости

Русская служба BBC: РБК находится в залоге у ВТБ

Ведомости
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Учредитель сайта, газеты, журнала и телеканала РБК находится в залоге у банка ВТБ, выяснила Русская служба BBC. В медиахолдинге и банке изданию заявили, что в сложившейся ситуации влияние на редакционную политику не оказывается. Условия залога ВТБ не стал комментировать.

Летом 2017 г. структуры бизнесмена Григория Березкина выкупили 65% медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова. Официальным покупателем выступила принадлежащая ЕСН Березкина компания «Сотол проект». Сумма сделки тогда не разглашалась. Консультантом сделки был «ВТБ капитал». В сделку, заключенную в июне 2017 г., вошли 65% голосующих акций ПАО «РБК» и около 80% акций ООО «РБК онлайн», говорилось в сообщении медиахолдинга. Спустя месяц доля «Сотол проекта» в компании «РБК онлайн» была заложена в ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас «РБК онлайн» владеет 100% «Бизнеспресс». Эта компания является официальным учредителем газеты, журнала и информагентства РБК, указано в реестре зарегистрированных СМИ Роскомнадзора. Учредителем телеканала РБК является другая структура медиахолдинга – АО «РБК-ТВ», говорится в реестре. Согласно данным Росстата на конец мая 2019 г., АО «РБК-ТВ» на 100% принадлежало «РБК-онлайн».

Как отмечает Русская служба ВВС, основные активы медиахолдинга записаны на «РБК-онлайн», 80% которой контролируются «Сотол проектом» и находятся в залоге у ВТБ. Еще около 20% принадлежит ПАО «РБК», уточнило издание. ВТБ является не единственным залогодержателем активов РБК. Приобретая медиахолдинг в 2010 г., «Онэксим» Прохорова конвертировал существовавший на тот момент долг в займы и облигации на сумму $90 млн. Товарный знак и наименование «РБК-ТВ» были заложены в нидерландской E.M.I.S. Finance B.V., участвовавшей в процессе реструктуризации долга.

В пресс-службе ЕСН Русской службе ВВС заявили, что имеющаяся в ЕГРЮЛ информация – это «ошибка». После покупки 65% медиахолдинга группа направила миноритариям предложение по выкупу акций. Под обязательную оферту миноритариям необходимо подавать в Центробанк банковскую гарантию, ее группа и оформила в ВТБ, уточнили в компании Березкина. Информация о банковской гарантии содержится в корпоративной отчетности РБК. Процедура выкупа завершилась в октябре 2017 г., «взаимные с ВТБ обязательства полностью исполнены», утверждают в ЕСН.

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Политика
Новости

Навальный пожаловался в СКР на отравление в спецприемнике

Ведомости
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Политик Алексей Навальный подал в Следственный комитет России заявление о совершенном в отношении него преступлении, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Кобзева. Оппозиционер считает, что в спецприемнике, где он находится под административным арестом, его отравили, уточнил адвокат. «Заявление о совершенном преступлении направлено в Зюзинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Москве», – уточнил Кобзев.

По словам адвоката, в заявлении изложена просьба провести химико-токсикологическую экспертизу для выявления вещества, которым был отравлен политик. Навальный также просит изучить видео с камер, расположенных в спецприемнике, проверить его сотрудников на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность. «Пока не проведена судмедэкспертиза, не знаем, какой вред здоровью был причинен: легкий вред – это одна статья, средний – другая», – добавил адвокат.

Ранее главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что в анализах Навального не обнаружены отравляющие вещества. В свою очередь лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева говорила, что выводам экспертов НИИ не стоит доверять.

24 июля Навального направили в спецприемник №1 для отбывания 30 суток административного ареста за призыв к участию в не согласованной с мэрией Москвы акцией протеста. 27 июля политик стал жаловаться на раздражение кожи головы и шеи, 28 июля у него распухло лицо. В этот день Навального доставили в 64-ю городскую больницу. Врачи давали ему преднизолон и антигистаминные лекарственные средства, 29 июля политика отправили обратно в спецприемник. Один из врачей больницы рассказал «Интерфаксу», что у оппозиционера на момент госпитализации наблюдалась аллергическая реакция в виде крапивницы. В эпикризе, поступившем в спецприемник, было указано, что причиной недомогания был контактный дерматит, уточняло агентство.

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Политика
Новости

Украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Ведомости
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Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, передает украинский «24 канал» со ссылкой на несколько источников. Сам Богдан пока не комментирует СМИ эту информацию. Он проработал на посту главы администрации Зеленского чуть больше двух месяцев.

С начала кампании по выборам президента Украины Богдан был юридическим советником Зеленского. Зеленский победил на выборах. Уже 21 мая, после официального вступления в должность, Зеленский назначил Богдана главой администрации главы государства: она была официально переименована в офис президента Украины.

Источники «24 канала» утверждают, что Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. Ранее сам Богдан в интервью другому украинскому телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.

Богдан окончил юридический и экономический факультеты Львовского государственного университета им. Ивана Франко. Свою политическую карьеру он начал в блоке «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия Луценко, но в 2007 г. в Верховную раду не прошел. С 2007 по 2010 г. Богдан занимал пост заместителя министра юстиции. Его также называют личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский – один из основателей студии «Квартал-95». В частности, она снимает юмористическое шоу «Вечерний квартал», которое выходит на украинском и русском языках. С 2012 г. студия сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Бизнес
Новости

Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» для сбора средств на посадку деревьев

Ведомости
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Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines временно возвращает свое историческое название – «Авиакомпания «Сибирь», говорится в сообщении компании. Это поможет S7 привлечь внимание к проблеме пожаров, которые охватили Сибирь, и реализовать инициативу по восполнению лесного фонда в регионах.

С 1 августа S7 обязуется отчислять 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. «Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 млн деревьев», – говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев, чьи слова приводятся в сообщении. Также на главной странице сайта S7 появился сервис, с помощью которого клиенты компании могут поучаствовать в сборе средств. Это можно сделать, перечислив мили со своего счета S7 Priority или же оформив пожертвование в размере 100 руб. Специальный счетчик на сайте будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Авиакомпания не сообщает, какую сумму и в какие сроки планирует перечислить самостоятельно и получить от клиентов для реализации своей инициативы.

Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. По данным «Авиалесохраны» на 1 августа, власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га – в труднодоступных местах и находятся под наблюдением. На ситуацию с пожарами в Сибири обратили внимание президент Владимир Путин (поручил направить силы военных на тушение пожаров) и премьер Дмитрий Медведев (поручил СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины), а также российские и зарубежные знаменитости. На проблему пожаров в России обратили внимание знаменитости: певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста и др. Сегодня к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который является активным защитником окружающей среды и животных.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

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