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Офис Зеленского назвал чепухой информацию об отставке своего руководителя

Замруководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка назвал чепухой информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, передает »УНИАН». «Это чепуха… не дождетесь», — сказал он. Рябошапка добавил, что эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

Пресс-служба Зеленского отказалась комментировать эту информацию. «Выясняем, без комментариев», — сказал представитель пресс-службы в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.

О том, что Богдан написал заявление об отставку, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники, в частности «24 канал» и «Интерфакс-Украина». Украинское издание nv.ua опубликовало фотографию заявления Богдана. Сам Богдан эту информацию не комментировал.

Богдан проработал на должности руководителя офиса Зеленского чуть больше двух месяцев. Он занял ее на следующий день после инаугурации украинского президента. Во время предвыборной кампании Зеленского Богдан был его юридическим советником.