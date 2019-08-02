Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

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Politico узнала о новых санкциях США против России из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. Что это за санкции и когда о них может быть объявлено, собеседники издания не уточнили.

Ранее комитет палаты представителей США по иностранным делам призвал Трампа перейти ко второму этапу санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.

США и многие европейские страны поддержали позицию Великобритании в данной ситуации. В связи с этим госдепартамент США в августе прошлого года принял первый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

Президент России Владимир Путин между тем говорил, что санкции США являются бессмысленными, и выражал надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность такой политики.

«Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России