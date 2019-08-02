Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
В сообщении Соболь названа организатором мероприятия. Там говорится, что в интернете распространяются призывы принять 3 августа участие в шествии по Бульварному кольцу — от Никитских ворот до Покровских ворот. Акция не согласована с органами исполнительной власти Москвы, поэтому любые попытки ее провести являются прямым нарушением закона, отметила прокуратура.
«Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством ответственность», — говорится в сообщении. Правоохранительные органы «будут вынуждены» принимать все необходимые меры для пресечения провокаций и массовых беспорядков, добавила прокуратура.
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