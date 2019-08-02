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Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Ведомости
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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В сообщении Соболь названа организатором мероприятия. Там говорится, что в интернете распространяются призывы принять 3 августа участие в шествии по Бульварному кольцу — от Никитских ворот до Покровских ворот. Акция не согласована с органами исполнительной власти Москвы, поэтому любые попытки ее провести являются прямым нарушением закона, отметила прокуратура. 

«Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством ответственность», — говорится в сообщении. Правоохранительные органы «будут вынуждены» принимать все необходимые меры для пресечения провокаций и массовых беспорядков, добавила прокуратура. 

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Politico узнала о новых санкциях США против России из-за дела Скрипалей

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. Что это за санкции и когда о них может быть объявлено, собеседники издания не уточнили.

Ранее комитет палаты представителей США по иностранным делам призвал Трампа перейти ко второму этапу санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.

США и многие европейские страны поддержали позицию Великобритании в данной ситуации. В связи с этим госдепартамент США в августе прошлого года принял первый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

Президент России Владимир Путин между тем говорил, что санкции США являются бессмысленными, и выражал надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность такой политики.

«Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России

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Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

Ведомости
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Рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ставрополь, ночью попал в аварию на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram. По его словам, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек. Еще 19 обратились за медицинской помощью, из них 15 госпитализированы, пять находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 26 человек, в грузовике – двое.

Причиной аварии могла стать усталость 59-летнего водителя автобуса, он мог уснуть за рулем, сообщает «Интерфакс». Водитель не выжил после аварии. ТАСС со ссылкой на ГИБДД называет другую версию ДТП: по данным агентства, на встречную полосу мог выехать не автобус, а грузовик. Автоинспекторы изучают запись видеорегистратора. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

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Политика
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По делу о массовых беспорядках задержали видеоблогера из штаба Гудкова

Ведомости
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В ночь на 2 августа представители Следственного комитета приехали домой к видеоблогеру Егору Жукову, который пытался выдвинуться в Мосгордуму. Об этом «ОВД-инфо» сообщил его знакомый, а также написал в Telegram-канале штаб экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

По данным «ОВД-инфо», Жуков участвовал в акции 27 июля, но задержан не был. Штаб Гудкова сообщает, что у видеоблогера проводили обыск как минимум восемь человек, следственные действия начались после двух часов ночи. После этого Жукова увезли на допрос в Следственный комитет. Обыск и задержания, по предварительным данным, связаны с делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое было возбуждено после акции 27 июля.

Информацию о допросе подтвердил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, Жуков является студентом факультета политологии, либертарианцем, на его канале на YouTube больше 30 000 подписчиков. Штаб Гудкова отметил, что Жуков – самый молодой член команды политика, 28 июля ему исполнился 21 год.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она стала рекордной по числу задержанных: МВД сообщало, что были задержаны 1074 протестующих, «ОВД-инфо» насчитало 1373 человека.

Спустя несколько дней после акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Более 10 участников акции теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщил Следственный комитет. Пятеро из них уже задержаны.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Бизнес
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К Delivery Club подали иск о нарушении патентных прав

Ведомости
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Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земсков подал иск к ООО «Деливери клаб» (управляет сервисом доставки еды Delivery Club, входящим в Mail.ru Group). Это следует из картотеки Савеловского районного суда Москвы, обратил внимание «Коммерсантъ». Этот суд уже отказал в изначальном иске, а в августе рассмотрит апелляционную жалобу.

Земсков считает, что его изобретение используется в сервисе ZakaZaka, свидетельствуют материалы суда. Сервис Zaka Zaka был приобретен Mail.ru Group в 2017 г., а позднее интегрирован в Delivery Club. По мнению истца, с помощью его технологии сервис доставки еды показывает клиентам информацию о ресторанах и товарах с учетом их местоположения. Компания должна была заключить с ним лицензионный договор, считает Земсков.

Представитель Delivery Club сообщил, что компания получила апелляционную жалобу. По его словам, позиция сервиса, согласно которой он не использует запатентованное истцом изобретение, остается прежней.

Вместе с тем Роспатент рассматривает вопрос об аннулировании патента на изобретение Земскова, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Роспатент подтвердил, что вопрос рассматривается: 5 июля прошло заседание, на котором было рассмотрено возражение Delivery Club, просившей признать патент недействительным. Сейчас на сайте ведомства указано, что патент «прекратил действие, но может быть восстановлен». Причина — неуплата пошлины за поддержание патента в силе.

Связаться с Земсковым «Коммерсанту» не удалось.

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Политика
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Офис Зеленского назвал чепухой информацию об отставке своего руководителя

Ведомости
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Замруководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка назвал чепухой информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, передает «УНИАН». «Это чепуха… не дождетесь», – сказал он. Рябошапка добавил, что эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

Пресс-служба Зеленского отказалась комментировать эту информацию. «Выясняем, без комментариев», – сказал представитель пресс-службы в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.

О том, что Богдан написал заявление об отставке, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники, в частности «24 канал» и «Интерфакс-Украина». Украинское издание nv.ua опубликовало фотографию заявления Богдана. Сам Богдан эту информацию не комментировал.

Богдан проработал на должности руководителя офиса Зеленского чуть больше двух месяцев. Он занял ее на следующий день после инаугурации украинского президента. Во время предвыборной кампании Зеленского Богдан был его юридическим советником.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Дикси»

Ведомости
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Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси». Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших ее мест работы. Об этом же слышал другой собеседник издания на рынке.

По словам источника, приход Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной «Дикси» в 2019 г.: сеть начала открывать магазины в новом дизайне с отдельными зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, а также пекарней. Как напомнил собеседник газеты, Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и запустила аналогичную программу в «Магните».

Пресс-служба «Дикси» отказалась от комментариев. Связаться с Наумовой «Коммерсанту» не удалось.

Наумова работала в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали» Алексея Мордашова и Новолипецком металлургическом комбинате (НМЛК) Владимира Лисина. Возглавила «Пятерочку» в 2013 г. и проработала на должности гендиректора сети до 2018 г. В мае того же года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц – гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.

Сейчас «Дикси» возглавляет Сергей Беляков. ГК «Дикси» управляет 2300 одноименных магазинов формата «у дома», а также сетями «Виктория» и «Мегамарт». Основной владелец – президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев. Он занимает 35-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд.

Бизнес
Новости

Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает российские компании использовать системы бронирования и продажи авиабилетов с серверами, размещенными в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В настоящее время большинство авиакомпаний используют иностранные провайдеры систем бронирования. «Аэрофлот», в частности, – американскую Sabre, S7 и «Уральские авиалинии» – испанскую Amadeus, лоукостер «Победа» – Navitair.

Год назад Минтранс опубликовал проект постановления правительства, который предполагал, что с 1 января 2020 г. в Россию будут перенесены серверы и базы систем бронирования и продажи авиабилетов.

За три года до этого была совершена еще одна попытка обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. Тогда вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных», под которые должны были попасть и системы бронирования билетов. Однако Минкомсвязи освободило их от этой обязанности.

Политика
Новости

Трамп назвал хорошим телефонный разговор с Путиным

Ведомости
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был коротким, но хорошим. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме. Трансляцию его пресс-подхода вела американская телесеть C-Span.

«Я говорил с президентом России Путиным вчера [1 августа]. У них [в России] большие лесные пожары – они огромные, я не видел никогда таких, они очень большие. Я предложил помощь, поскольку мы, откровенно говоря, умеем весьма успешно справляться с лесными пожарами. <...> У нас была хорошая, но короткая беседа. Я думаю, он [Путин] оценил ее. <...>. Это была главная тема нашего разговора», – подчеркнул Трамп.

О разговоре Путина и Трампа 1 августа сообщил Кремль. Президент США предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, за что российский лидер его искренне поблагодарил, отмечалось в сообщении Кремля. Путин отметил, что в случае необходимости воспользуется предложением.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля. В Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. 30 июля в Красноярский край прибыл первый заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян, который сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться.

На проблему пожаров в России ранее обратили внимание знаменитости, в частности певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста. 31 июля к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Финансы
Новости

Цены на нефть опустились на 7% на фоне заявления Трампа о новых торговых пошлинах

Ведомости
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Вечером в четверг, 1 августа, цены на нефть резко снизились. Цена нефти марки Brent впервые с середины июня упала ниже $61 за баррель. К 21.23 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 7,7% до $60,42. К этому времени стоимость нефти марки WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка опустилась на 7,39% до $54,25 за баррель.

Следом начал падать и курс рубля. К 21.23 мск доллар подорожал на 60 коп. до 64,23 руб., евро – на 64 коп. до 71,14 руб.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером пообещал с 1 сентября ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились, подчеркнул Трамп, напомнив, что в отношении китайских товаров на $250 млрд уже действуют пошлины в размере 25%.

Новые пошлины могут осложнить и без того затянувшиеся торговые переговоры США и Китая, а это, в свою очередь, может увеличить риски глобальной рецессии и ударить по спросу на сырье, в частности на нефть, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Эти риски уже отразились на нефтяных котировках и, как следствие, курсе рубля в четверг вечером, констатирует он.

Впрочем, рубль в четверг дешевел к доллару еще с утра, хотя и не так значительно, напоминает он: «Рынок был разочарован комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла накануне». ФРС по итогам заседания в среду снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%. Тем не менее американский центробанк, по словам Пауэлла, не рассматривает это решение как начало длительного цикла снижения ставок.

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Экономика
Новости

Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. «В ходе переговоров с Китаем США начнут вводить дополнительные пошлины на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну», – написал Трамп в Twitter.

Пошлины не коснутся товаров на сумму $250 млрд, в отношении которых уже действуют пошлины в размере 25%, отметил Трамп. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ждет продолжения позитивного диалога» по всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Потом Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины фактически подпадет весь импорт из Китая.

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Политика
Новости

Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова

Ведомости
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Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 10 августа, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. По его словам, власти договорились с группой граждан и организатором Еленой Русаковой о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Заявленная численность митинга – до 100 000 человек.

Русакова на своей странице Facebook заявила о том, что никакой информации о согласовании акции 10 августа не получала. «Информация о согласовании митинга 10 августа – неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена», – написала она. По мнению Русаковой, говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя. Она предложила провести публичную встречу со всеми заявителями.

Ряд муниципальных депутатов подали в префектуру Центрального округа столицы заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце. Русакова объяснила смену формата с митинга на пикеты тем, что в проведении митинга столичная власть им отказала.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, которую не допустили к выборам, а также зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.

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