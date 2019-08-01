СК сообщил о пяти задержанных по делу о массовых беспорядках

Акция 27 июля в Москве. Архивное фото Alexander Zemlianichenko / AP

Следственный комитет задержал пятерых человек по уголовному делу о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве. Среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, а также Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Следователи уже получили доказательства причастности к массовым беспорядкам более 10 человек. Их имена не называются. СК только отметил, что планируется несколько задержаний причастных к беспорядкам и применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

К Миняйло в ночь на 1 августа пришли с обыском. Он рассказал «ОВД-инфо», что следственные действия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках. По этому же делу накануне был задержан Жуков. Ему предъявлено обвинение по ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ (участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти). По делу о массовых беспорядках СК также допросил в качестве свидетелей Сергея Фомина и руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД сообщило, что на митинге были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

Следственный комитет 30 июля сообщил, что завел дело о массовых беспорядках из-за акции 27 июля. По данным издания «Проект», обвинения по этому делу предъявят шестерым участникам акции. Лидеров оппозиции и потенциальных кандидатов в депутаты Мосгордумы среди фигурантов дела не будет. Еще три дела были заведены о применении насилия в отношении представителей власти. Фигурантом одного из них стал Евгений Коваленко, который, по версии следствия, бросил мусорный бак в бойца ОМОНа. Еще два дела были заведены из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея и брошенного в полицейских куска бордюра, сообщал ТАСС со ссылкой на источники.

По статьям 212 и 318 Уголовного кодекса было заведено «болотное дело» после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г. Его фигурантами стали более 30 человек.