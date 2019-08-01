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К волонтеру штаба Соболь пришли с обысками

В ночь на 1 августа следователи пришли с обысками к тренеру сборщиков подписей штаба Любови Соболь Алексею Миняйло. Об этом он сообщил в Facebоok. «У меня обыск. На квартире, где я оставался. Сейчас повезут в Следственный комитет», – написал Миняйло около пяти часов утра по московскому времени.

В беседе с «ОВД-инфо» волонтер уточнил, что в квартире, где проводился обыск, он не проживает постоянно, однако находился там, когда пришли силовики. По словам Миняйло, следственные действия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

Накануне обыски по этому делу прошли у нескольких участников несогласованной акции 27 июля. Был задержан один человек – 28-летний Кирилл Жуков. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

В центре Москвы 27 июля прошла многотысячная не согласованная с властями акция протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых не стали регистрировать. По данным МВД, задержаны были 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Следственный комитет 30 июля возбудил из-за протестов уголовное дело о массовых беспорядках. Кроме того, следователи также ведут дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК) из-за акции 14 июля.

По ст. 212 УК осуждены многие фигуранты «болотного дела». Это дело было заведено после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком допустил на выборы 233 кандидата, еще 57 кандидатам было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, не были зарегистрированы кандидатами: избирательные комиссии забраковали больше 10% сданных ими подписей избирателей.

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