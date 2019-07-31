Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По информации юриста, Жуков сейчас находится на допросе в Следственном комитете. Его также проверяют по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), пишет в своем Telegram-канале издание Baza. Ранее Жукова оштрафовали за участие в акции 27 июля.
По делу о массовых беспорядках СК также допросил в качестве свидетелей Сергея Фомина и руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина, сообщает Чиков. В ночь на 31 июля у них прошли обыски.
Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля несогласованном митинге оппозиции. По итогам акции также были возбуждены три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти.