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ЦИК предложит упростить процедуру сбора подписей после выборов в Мосгордуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова не подвергает сомнению институт сбора подписей, но находит возможности для его упрощения. Об этом она заявила на заседании ЦИК в пятницу. По ее словам, предложения, которые позволят сделать механизм «более определенным», чтобы по надуманным причинам кандидатов не исключали из предвыборной гонки, уже подготовлены экспертами Центризбиркома и будут обсуждаться на рабочей группе, созданной в администрации президента, но уже после осенних выборов.

Памфилова напомнила, что институт сбора подписей применяется и хорошо себя зарекомендовал во многих странах и «для настоящего политика это способ общения со своими потенциальными избирателями, пропаганда себя как политика».

Накануне рабочая группа ЦИК завершила проверку по жалобам двух независимых кандидатов, оспаривавших отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму: Юлии Серебрянской (45 округ) и Константина Лисицы (43 округ). Обоим решено отказать в удовлетворении жалобы. Серебрянской, у которой МГИК забраковал почти 700 подписей, эксперты ЦИК, толкуя сомнения в пользу кандидата, вернули 96. При этом обнаружили в числе подписантов 13 покойников и «сдвоенные» подписи – когда от имени одного и того же избирателя в разных листах ставили разные подписи. Константин Лисица, которому 140 подписей забраковали из-за того, что его сборщица подписей оказалась членом УИК, так и не смог доказать, что женщину включили в состав УИК без ее ведома.