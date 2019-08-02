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«Браво» и Tequilajazzz отказались от участия в анонсированном мэрией фестивале

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в Парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык Live» с участием знаменитых рок-музыкантов. В частности, в числе тех, кто выступит на празднике, были указаны группы «Браво» и Tequilajazzz. Однако музыканты заявили, что им ничего об этом не известно.

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы "Браво", имейте в виду – 3 августа мы нигде не выступаем!» – написал в Faceboоk лидер группы «Браво» Евгений Хавтан.

«Группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3-го августа 2019 г. И другим расскажите», – заявил лидер группы Евгений Федоров.

Фестиваль «Шашлык Live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, фестиваль был специально организован, чтобы отвлечь тех, кто собирается идти на несогласованную акцию 3 августа.

Ранее свое участие в фестивале подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина. Вести мероприятие будут Светлана Зейналова и Алексей Кортнев. Вход свободный.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.

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