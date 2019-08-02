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Префектура ЦАО отказала в проведении 3 августа пикетов на Бульварном кольце

Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Причиной отказа стало нарушение сроков подачи уведомлений. Согласно законодательству, уведомление о пикете должно подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения.

Заявки на проведение 12 пикетов за честные выборы 31 июля подали московские муниципальные депутаты, члены Ассоциации независимых депутатов. Они должны были состояться на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.

Решение провести пикеты было принято после того, как мэрия отказала Либертарианской партии и штабу члена партии «Яблоко» Елены Русаковой в проведении 3 августа митингов на Лубянской площади и площади Революции соответственно. Власти предложили устроить акцию на проспекте Сахарова, но организаторов это место не устроило.

Русакова также подала заявку на акцию в поддержку независимых кандидатов на 10 августа в виде шествия по бульварам от Тверской улицы либо митинга на проспекте Академика Сахарова, Волхонке или на площади Свободной России. Власти Москвы согласовали эту заявку.