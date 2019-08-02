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ТАСС: по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пять подозреваемых

По делу о массовых беспорядках в Москве во время несогласованной акции протеста задержаны еще пятеро подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, в понедельник, 5 августа, им будет избрана мера пресечения.

Не согласованная со столичной мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. На мероприятии было задержано рекордное количество человек. По информации МВД, 1074 участника акции были доставлены в отделения полиции. Издание «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. Через три дня после задержаний Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

В пятницу, 2 августа, суд арестовал до 27 сентября четырех ранее задержанных участников акции – Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Ранее также были предъявлены обвинения видеоблогеру и соратнику Дмитрия Гудкова Егору Жукову. Всего СКР планирует привлечь к ответственности по делу о беспорядках более 10 человек. Их имена ведомство не раскрывало.

Накануне Следственный комитет сообщил, что по делу о массовых беспорядках 27 июля могут быть привлечены к ответственности более 10 человек. При этом сообщалось, что пять человек уже задержаны, среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, а также Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Имена остальных задержанных не назывались.