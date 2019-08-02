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Мамаев и Кокорин подали на УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Алексеевского районного суд Белгородской области, в который поступило их ходатайство.

Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Им предъявили обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты настаивали, что решились на драку после оскорблений со стороны потерпевших. Суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора, но счел повод для драк незначительным, а поведение футболистов – заслуживающим наказания.

Пресненский суд Москвы в мае приговорил Кокорина и его брата Кирилла, участвовавшего в драке, к полутора годам колонии по делу о драках и хулиганстве. Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима. Затем Мосгорсуд уточнил приговор футболистам, квалифицировав их действия как хулигантство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. ( п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Реальные сроки футболистов при этом изменены не были.

В начале июля их этапировали в колонию.

Кокорин и Мамаев – действующие футболисты. Мамаев является полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим «Зенита».