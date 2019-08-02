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МВД проверяло руководство ФБК в связи с подозрениями в неуплате налогов

МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур. Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.

По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.

МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в «Альфа-банке» в 2017-2018 гг. прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова — 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банка тоже проверялись.

Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Навальный начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. года Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.