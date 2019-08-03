Политика

Новости

Московские суды за неделю рассмотрели более 1000 дел по статье о митингах

Московские суды за неделю с 28 июля по 3 августа рассмотрели 1043 административных дела по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Апология протеста».

Неделю назад, 27 июля, в Москве прошла не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. Это рекордное число задержанных на протестных акциях в Москве.

На следующий день после митинга МВД сообщило, что в отношении задержанных в центре Москвы за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы.

Правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП, наказываются штрафом от 10 000 до 1 млн руб. (для юридических лиц) либо административным арестом от 10 до 30 суток. На месяц после акции 27 июля – за повторное нарушение правил организации митинга – были арестованы оппозиционеры Владимир Милов, Дмитрий Гудков и Михаил Светов. Также арест в 30 суток отбывает Алексей Навальный – он был арестован еще 24 июля за призыв к несогласованной акции.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда