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Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении данных о пожарах

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов…», — сказал Федосов (цитата по «РИА Новости»).

Искажались, по его словам, данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов. Федосов добавил, что ведомство продолжает проверять соответствующие данные по Красноярскому краю. «По Бурятии таких случаев выявлено не было», — заключил он.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. Всего горит более 2 млн га леса. В конце июля к тушению присоединилась военная авиация. По состоянию на 31 июля, инспекторы государственного пожарного надзора завели 277 уголовных дел после проверок сообщений, связанных с лесными пожарами.

Ранее Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за январь – июль в 2,4 млрд руб. За это время в стране произошло более 7600 пожаров, посчитали аудиторы. Расходы государства на охрану лесов от пожаров оказались почти в три раза больше ущерба и составили 6,6 млрд руб., отметило ведомство. Несмотря на это, одной из главных причин масштабных пожаров аудиторы назвали нехватку финансирования мероприятий по защите лесов.