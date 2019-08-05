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Блогер Синица признал факт угроз детям силовиков

Подмосковный блогер Владислав Синица в суде признал, что угрожал детям сотрудников Росгвардии и полиции, сделав запись в Twitter под ником «Макс Стеклов», передает ТАСС. Обвинение в экстремизме Синица отрицает. В итоге суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, 31 июля Синица призвал своих подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. СКР задержал Синицу 4 августа. На тот день записей от 31 июля в аккаунте Twitter нет. У микроблога 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал данную запись провокацией. «Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех «шутников» и провокаторов, которые не понимают, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами», – цитировало Грибакина агентство «РИА Новости».