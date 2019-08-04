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Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости. По его словам, возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении автора таких угроз — необходимая мера.

«Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех «шутников» и провокаторов, которые не понимают где проходит грань между шуткой и реальными угрозами», — заявил Грибакин. По его словам, угрозы в интернете не теряют своей силы и к ним следует относиться серьезно.

По данным СК, пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» призывал к насилию в отношении детей правоохранителей. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции в Москве 27 июля и 3 августа. Мужчину задержали, его настоящее имя — Владислав Синица, ему 30 лет, он является жителем Подмосковья. Против него завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.

В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее начала. По данным МВД, на эту акцию вышли 1500 человек, других оценок численности акции протеста пока нет. Полиция сообщала, что задержаны около 600 человек за различные правонарушения. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1001 задержанном. По данным проекта, больше людей задерживали только на акции 27 июля — 1373 человека.

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