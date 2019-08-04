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СК сообщил о задержании мужчины, призывавшего к насилию над детьми силовиков

В Москве задержан мужчина, призывавший в социальных сетях к насилию в отношении детей правоохранителей, сообщил Следственный комитет России. Против него заведено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.

Задержанного зовут Владислав Синица, ему 30 лет, он является жителем Подмосковья, уточнил СК. В сети он скрывался под псевдонимом «Макс Стеклов», отмечается в сообщении. Задержанному уже предъявлено обвинение, у него дома проведен обыск. Следствие намерено попросить суд арестовать обвиняемого.

По версии следствия, 31 июля Синица призвал своих подписчиков в одной из социальных сетей к насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Целью обвиняемого было вызвать ненависть ко всем правоохранителям и членам их семей, полагает СК.

У пользователя под ником «Макс Стеклов» есть страница в сети микроблогов Twitter. По данным на 4 августа, записей от 31 июля на ней не было. У страницы 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

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