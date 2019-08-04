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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции протеста в Москве

Согласно уточненным данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции протеста в центре Москвы 3 августа задержали 1001 человека. Ранее проект сообщал о 828 задержанных. По данным МВД, за различные правонарушения были задержаны 600 человек.

В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее начала. Среди задержанных было несколько десятков подростков, как минимум пять человек пострадали, около 20 остались на ночь в отделениях полиции.

Больше людей задерживали только на акции 27 июля (1373 человека), свидетельствуют данные «ОВД-инфо», и на акции «Он нам не Димон», которая прошла 26 марта 2017 г.

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