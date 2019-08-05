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Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток

Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом политик написал в своем Twitter.

Суд признал его виновным в организации несогласованного митинга за публикацию твита о встрече независимых кандидатов с избирателями в Новопушкинском сквере 14 июля. Янкаускас заявил, что документы о его публикации сфальсифицированы. По его словам, полиция «увидела» твит о встрече в Новопушкинском сквере 13 июля, хотя опубликован он был лишь 14 июля.

Янкаускас был задержан 3 августа после того, как вышел из спецприемника. Там он отбывал семь суток административного ареста по обвинению в организации встречи москвичей с независимыми кандидатами в Мосгордуму 15 июля. Акция проходила на Трубной площади.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. После этого в Москве прошло несколько акций протеста. Последняя акция состоялась 3 августа. Единого места проведения у нее не было, поэтому протестующие рассредоточились по всему Бульварному кольцу. В результате были задержаны более 1000 человек.