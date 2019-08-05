Политика

Новости

Красноярский губернатор не исключил увеличения зоны поражения от взрывов под Ачинском

Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил увеличения зоны поражения от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском, передает «Интерфакс». По словам Усса, врачи Красноярска мобилизованы для помощи пострадавшим при взрывах. При необходимости они готовы выехать к месту ЧП, добавил губернатор.

Усс отказался назвать точное число пострадавших. «Сейчас не хочу говорить точную цифру. Речь идет предварительно о 5–8 человеках, никакой угрозы жизни для них не представляется», – отметил он. По его словам, первоначальной задачей является эвакуация населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. «По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится», – сказал он.

Взрывы на складе боеприпасов продолжаются, передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. «Сейчас продолжаются взрывы, сильный грохот слышен и в самом Ачинске, и в пригородах, виден столб дыма. Начался небольшой дождь, но он черного цвета», – рассказал один из очевидцев.

В свою очередь Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места ЧП, передает «РИА Новости». РЖД из-за ЧП ограничила движение поездов в Красноярском крае.

Взрывы на военном складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. В результате взрывов на месте ЧП возник пожар. Территория воинской части оцеплена. Ранее власти Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад) уже обратились к жителям города с просьбой подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, уточнили в ведомстве.