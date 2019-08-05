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Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти

Президент США Дональд Трамп поручил минюсту страны подготовить меры по введению смертной казни за массовые убийства и другие тяжкие преступления, совершенные на почве ненависти, сообщает CNN. Об этом Трамп заявил в телевизионном обращении к нации после того, как за выходные в США в результате двух массовых расстрелов погибли 30 человек, десятки получили ранения.

Американский лидер подчеркнул, что высшая мера наказания за подобные преступления должна приводиться в исполнение «быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек». Трамп призвал также реформировать законы, затрагивающие вопросы психического здоровья. По его словам, властям необходимо «лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц», способных на насилие, а также гарантировать, что они не только получают необходимое лечение, но и «подвергаются лишению свободы, когда это необходимо».

Массовая стрельба произошла 3 и 4 августа. Сначала 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой, в результате погиб 21 человек. Стрелок был задержан, он обвиняется в терроризме и подозревается в расовой ненависти. Затем еще девять человек были убиты в результате стрельбы у бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиция застрелила нападавшего, им оказался 24-летний местный житель. Мотивы второго стрелка пока не установлены. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.

Президент России Владимир Путин направил Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Сам Трамп заявил, что массовый расстрел людей в Огайо и Техасе – это атака на всю страну. Он назвал происшедшее преступлением против всего человечества.