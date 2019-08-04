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Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В США за последние сутки произошло три инцидента со стрельбой, в общей сложности погибли 29 человек, еще несколько десятков ранены. Полиция не связывает эти три случая между собой.

Первый инцидент произошел в субботу в штате Техас: 21-летний мужчина открыл огонь по людям в супермаркете. Полиция прибыла на место в течение нескольких минут, однако за это время были застрелены 20 человек, еще 26 пострадали. Второй случай произошел в штате Огайо, там погибли девять человек, 26 получили ранения. Стрелок был убит полицией. Третий инцидент зафиксирован в Чикаго: неизвестный открыл стрельбу в парке и скрылся. По предварительным данным, погибших нет, семь человек ранены.