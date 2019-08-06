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Прокуратура потребовала лишить родительских прав двоих участников акции 27 июля

Прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, которые с годовалым сыном пришли на несогласованную акцию протеста 27 июля. В сообщении ведомства говорится, что на митинге родители передали ребенка третьему лицу. Это подвергло опасности здоровье и жизнь ребенка, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда.

Прокуратура также проводит проверки по другим фактам участия несовершеннолетних и родителей с малолетними детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа.

Накануне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый по делу о массовых беспорядках Сергей Фомин на акции 27 июля взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы пройти мимо оцепления. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

В Москве прошло несколько несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, на акции 27 июля было задержано от 1074 до 1373 человек, на акции 3 августа – от 600 до 1001. По итогам акции 27 июля также было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Его фигурантами стали 10 человек.