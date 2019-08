Прокуратура потребовала лишить родительских прав двоих участников акции 27 июля

Технологии

Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии

Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett. Сделка оценивается в $1,38 млрд, отмечает USA Today.

В сообщении о сделке сказано, что New Media оплатит акции Gannett деньгами и собственными акциями. После закрытия сделки акционеры Gannett будут владеть 49,5% новой компании, New Media – 50,5%. Объединенная компания будет называться Gannett, а управлять ею станет нынешний гендиректор New Media Майкл Рид.

Объединенная компания будет владеть шестой частью всех ежедневных газет в США, отмечает исследовательская организация Nieman Lab Гарвардского университета.

New Media – один из крупнейших издателей местной печати в США. Ей принадлежит 156 ежедневных и 328 еженедельных газет в 39 штатах. Gannett принадлежит общенациональная газета USA Today и около сотни местных изданий.