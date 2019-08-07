Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям
Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенные по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
Из оценивших протесты позитивно 26% сообщили, что сами в них не участвуют, 9% — что допускают участие, 2% — что выходили сами. О выборах в Мосгордуму знают 83% респондентов, 55% намерены в них участвовать, но с выбором кандидата определились лишь 15%, свидетельствуют результаты опроса.
Опрос «Левада-центра» проводился с 26 по 31 июля среди 1500 москвичей. Заказчики опроса хотели понять социальное самочувствие москвичей, их отношение к протестам и электоральные предпочтения, пояснил руководитель ФоРГО Константин Костин: «Опрос проводился после большого разрешенного митинга [20 июля], поэтому было важно понять, как эти три больших фактора между собой соотносятся. Результаты опроса показывают, что протесты – самодостаточная вещь».
Ранее телефонный опрос о протестах в столице проводил фонд «Петербургская политика». Тогда почти 80% москвичей заявили, что слышали об акциях из-за отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. О поддержке таких протестов заявили более 30% жителей столицы. При этом треть опрошенных назвали виновными в большом числе задержаний на акции 27 июля участников и организаторов акции, 17% — сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов, 16,3% — мэрию Москвы и лично мэра Сергея Собянина.
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