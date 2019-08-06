Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров

ЦИК под председательством Эллы Памфиловой вырезает из выборов лишние кадры Максим Стулов / Ведомости

Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Аналогичная судьба постигла жалобы остальных заявителей: Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Александра Руденко и Любови Соболь. Во всех случаях ЦИК нашел основания вернуть кандидатам некоторое количество забракованных подписей избирателей в их поддержку, но этого оказалось недостаточно для регистрации.

Избиратели против экспертов

Гудкову рабочая группа вернула 31 подпись из 862 забракованных Мосгоризбиркомом на основании заключений графологов или в связи с недочетами в оформлении подписных листов. Как рассказал на заседании представитель Гудкова Виталий Венидиктов, в штабе кандидата выявили 42 случая, когда ответы на запросы в МВД из окружного избиркома и Мосгоризбиркома отличались: например, в одном случае несоответствующим объявлялся адрес избирателя, а в другом – номер его паспорта. Кроме того, членам команды Гудкова удалось найти 244 избирателя, которые письменно подтвердили, что это именно они ставили подписи, которые эксперты-графологи признали недостоверными.

Еще одним аргументом штаба кандидата стали претензии к заключениям МВД: по мнению представителей Гудкова, они не соответствуют образцам, установленным в соглашении ЦИК и МВД. В частности, МВД не уточняет, на каких основаниях подпись признана недействительной. Члены ЦИК с этими претензиями не согласились. В итоге Гудкову зачли только подписи, которые могли быть ошибочно признаны недействительными из-за неразборчивого почерка сборщиков. Засчитать заявления избирателей рабочая группа отказалась. Как пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, учет таких заявлений значил бы фактически внесение новых подписных листов за пределами срока, установленного законом для сбора подписей.

Как рассказал «Ведомостям» Венидиктов, ему ничего не известно о проверке подписных листов графологами ЦИК – по крайней мере, представителей кандидата к такой процедуре не привлекали. Сверка шла в основном по справкам МВД, и только в ЦИК представители Гудкова смогли ознакомиться с протоколом проверки подписных листов, проведенной Мосгоризбиркомом.

Таким образом, для регистрации Гудкову по-прежнему не хватает 300 подписей. Окончательное решение по его жалобе ЦИК, как ожидается, примет в среду.

У главы муниципального округа Марьина Роща Игнатовой при проверке были признаны недействительными 905 подписей избирателей, большую часть которых забраковали из-за ошибки нотариуса, заверявшего список сборщиков. Для регистрации ей не хватило 384 подписи, а также пометок в графе об иностранном имуществе кандидата. К заседанию рабочей группы Игнатова запаслась справкой от нотариуса о том, что он действительно допустил техническую ошибку, однако на членов ЦИК это впечатления не произвело, и они рекомендовали отказать в удовлетворении жалобы.

Нотариус подвел и кандидата от «Яблока» Русакову. Ошибки при оформлении списка сборщиков стоили ей почти 600 незасчитанных подписей. Нотариус действует от имени Российской Федерации, кандидаты не могут отвечать за его ошибки, настаивала Русакова, но убедить членов ЦИК также не смогла.

Самый ожесточенный спор разгорелся при рассмотрении жалобы соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Она выступила с пламенной речью, хотя ей для этого пришлось несколько раз перебивать председателя ЦИК Эллу Памфилову, обвинившую оппозицию в попытках шантажа, и перекрикивать других членов ЦИК. «Мы требуем признать недействительной почерковедческую экспертизу МВД, которая опровергнута экспертами, заявлениями живых людей. Мы не шантажируем, а требуем обеспечить законность. Именно после незаконных решений окружной комиссии мы и выходили на улицу, – заявила Соболь. – Мы выступаем за то, чтобы москвичи решали, кто будет на выборах. Нет примеров, чтобы кандидаты в избиркомах добились регистрации. Поэтому люди вынуждены требовать справедливости на улице, и это в том числе и ваша вина, Элла Александровна».

Результатам перепроверки подписей в ЦИК (Соболь вернули лишь семь подписей, и для регистрации ей не хватает 232) кандидат тоже не доверяет, поскольку на проведение почерковедческой экспертизы ее не позвали и ознакомиться с деталями не дали. Под крики Соболь «Позор вам!» рабочая группа дружно проголосовала за отклонение жалобы.

Впереди еще, вероятно, рассмотрение жалоб оппозиционеров в Верховном суде, но эти выводы ЦИК – отчетливый сигнал: судьба независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы решена окончательно, считает политолог Алексей Макаркин.

С точки зрения наблюдателя, ЦИК не удалось сохранить позицию над схваткой: слишком много эмоций и мало конкретики, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. В частности, нет ясности по поводу дополнительной почерковедческой экспертизы, о которой было заранее объявлено, но никто из кандидатов в итоге к участию в ней не привлекался и с результатами не ознакомлен. Нет ответа на вопрос о том, что делать с ошибками нотариуса, должна ли приниматься в расчет альтернативная почерковедческая экспертиза. В свою очередь, кандидатам следовало сосредоточиться на подписях, которые надо было вернуть, и настаивать на их проверке чуть ли не с лупой, считает эксперт.

Лоялисты против оппозиционеров

«Левада-центр» по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в конце июля опросил москвичей о ситуации в городе, выборах в Мосгордуму и отношении к протестам. 67% горожан в той или иной степени удовлетворены своей текущей жизненной ситуацией, а у 49% сложилось хорошее или очень хорошее впечатление о деятельности мэра Сергея Собянина (плохое и очень плохое – у 16%). О выборах в Мосгордуму знают 83% респондентов, 55% намерены в них участвовать, но с выбором кандидата определились лишь 15%. За событиями вокруг протестных акций в Москве внимательно следили 29% опрошенных, а еще 48% что-то слышали о них. Относительное большинство москвичей (37%) относится к протестам положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально. Правда, на предвыборных настроениях горожан эти акции, если верить социологам, сказались незначительно: лишь 6% респондентов признались, что протесты повлияли на их мнение об участии в голосовании (как именно – в опросе не указано), а 4% – на выбор кандидата. В то же время 12% москвичей говорят, что на их мнение о голосовании повлиял недопуск к выборам независимых кандидатов, который как раз и стал поводом для протестных акций.

Заказчики опроса хотели понять социальное самочувствие москвичей, их отношение к протестам и электоральные предпочтения, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин: «Опрос проводился после большого разрешенного митинга [20 июля], поэтому было важно понять, как эти три больших фактора между собой соотносятся. Результаты опроса показывают, что протесты – самодостаточная вещь».

Корреляции социального самочувствия горожан с протестами нет, согласен Макаркин: «На улицу выходят люди обеспеченные, имеющие достаток. Они стремятся к тому, чтобы их политические взгляды учитывали. Напротив, многие малоимущие не представляют себе другого варианта, кроме как голосовать за власть». Однако с оценкой фактора электорального выбора эксперт «был бы осторожен» – это зависит от конкретного района Москвы.