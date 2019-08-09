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Жители Архангельской области начали скупать йод после взрыва на полигоне

После взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты, сообщает «Интерфакс». По его данным, в аптечных киосках 9 августа практически невозможно найти препараты с содержанием йода.

Ажиотаж начался вечером 8 августа, рассказала агенству фармацевт в одной из аптек. «Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. До самого закрытия все разобрали", — сказала она. В другой аптеке "Интерфаксу" сообщили, что вынуждены были в пятницу сделать срочный заказ йодосодержащих лекарств, потому что накануне все раскупили, а сегодня люди продолжают их спрашивать.

На отсутствие йода в аптеках обратил внимание и местный портал 29.ru. Его журналисты обратились в 15 аптек — в девяти из них йодосодержащих препаратов уже не было, в остальных их еще можно было найти, но фармацевты отмечали повышенный спрос.

В четверг на полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два специалиста погибли, еще несколько были доставлены в больницы. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона.

Считается, что йодосодержащие препараты способны защитить организм от накопления радиоактивных изотопов. Однако их не рекомендуется применять без консультации с врачом-эндокринологом, особенно людям с проблемами щитовидной железы.