В Архангельской области произошел взрыв при испытании реактивного двигателя

Максим Стулов / Ведомости (Архивное фото)

В воинской части, расположенной в Архангельской области, произошел пожар, сообщили «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил ТАСС факт инцидента. По словам главы региона, к месту ЧП направлена санитарная авиация, есть пострадавшие. В каком именно районе региона произошел инцидент, Орлов не уточнил. Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло в 30 км от Северодвинска.

«Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», – отметил Орлов. В свою очередь заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский заявил, что к месту ЧП в сторону Неноксы вылетел вертолет санавиации с двумя бригадами врачей.

Позже Минобороны раскрыло детали инцидента. Ведомство сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения. «Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП не было, радиационный фон в норме», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. Позже пресс-служба администрации Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона. В 11.50 мск было зафиксировано превышение радиационного фона, к 14.00 мск показания датчиков не превышали 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.

По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

Пострадать могли до 15 человек, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, в районе полигона слышны взрывы. «Среди пострадавших есть люди без признаков жизни. Возможно, погибшие, возможно, клиническая смерть», – добавил источник «Интерфакса». Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, реанимируют, уточнил он. По информации источника ТАСС, всего пострадали 10 человек.

Ранее, днем 5 августа, на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края возник пожар на складе с боеприпасами. Из-за взрывов боеприпасов в радиусе 20 км от места ЧП эвакуировали более 16 000 человек. Взрывы прекратились только к пяти утра следующего дня. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков называл причиной пожара человеческий фактор. При пожаре погиб один человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Военный отдел Следственного комитета России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).