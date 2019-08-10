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МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова

Около 7000 человек пришли на согласованную с московскими властями акцию протеста на проспекте Сахарова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Эти данные были получены ведомством на 14.00 мск. По состоянию на 15.00 на акцию пришли 15 000 человек, уточнили позже в пресс-службе МВД.

На проспекте Сахарова установлены рамки металлоискателей, рядом с ними видеокамеры. На расположенных рядом с проспектом улицах, а также на станциях метро «Чистые пруды» и «Красные ворота» дежурят сотрудники полиции и ОМОНа. Всех пришедших на митинг полиция тщательно досматривает на входе. Некоторые граждане пришли на акцию протеста вместе с детьми.

Акция протеста проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14.00 мск. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.

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