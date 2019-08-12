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Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Костенок раскаялся и признал вину в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов. Мужчина подтвердил, что сделал это, и объяснил свой поступок «эмоциональным и неоправданным поведением». Пресс-служба партии «Яблоко» подчеркнула, что заявление Костенка не является признанием в участии в массовых беспорядках, поскольку «невозможно принимать участие в том, чего не было».

Костенок – первый фигурант уголовного дела о беспорядках, который дал признательные показания. Следствие просило заключить под стражу Костенка, но против такой меры пресечения выступала прокуратура. На заседании прокурор заявил, что с учетом признания вины достаточной мерой пресечения будет арест домашний. Таким образом, число арестованных фигурантов дела достигло 13 человек.

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы уже несколько недель сопровождается массовыми протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов, признав собранные в их поддержку подписи недействительными. Из-за этого избиратели начали выходить на акции протеста. По данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Задержания вместо митинга