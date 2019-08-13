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Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Уровень радиации в Северодвинске 8 августа, в день взрыв на морском ракетном полигоне в Архангельской области, был превышен в 4-16 раз. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

По данным службы, речь идет о шести из восьми участков в городе. Среднее значение фонового излучения для города — 0,11 микрозиверта в час, отметил Росгидромет, в то время как в 12:30 радиационный фон составлял от 0,21 до 0,44, а в 13:00 — от 0,13 до 0,29 микрозиверта в час. На максимуме фон на одном из участков достигал 1,78 микрозиверта в час, еще на одном участке — 1,33. В 14:30 радиационный фон нормализовался, установившись на уровне от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час.

В Архангельске превышения зафиксировано не было, отметил Росгидромет.

8 августа российское Минобороны сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников «Росатома», сообщала госкорпорация.

The New York Times писала со ссылкой на представителей американской разведки, что взрыв мог быть связан с крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Президент США Дональд Трамп также придерживается этой версии.