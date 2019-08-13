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Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Ведомости
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Уровень радиации в Северодвинске 8 августа, в день взрыв на морском ракетном полигоне в Архангельской области, был превышен в 4-16 раз. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

По данным службы, речь идет о шести из восьми участков в городе. Среднее значение фонового излучения для города — 0,11 микрозиверта в час, отметил Росгидромет, в то время как в 12:30 радиационный фон составлял от 0,21 до 0,44, а в 13:00 — от 0,13 до 0,29 микрозиверта в час. На максимуме фон на одном из участков достигал 1,78 микрозиверта в час, еще на одном участке — 1,33. В 14:30 радиационный фон нормализовался, установившись на уровне от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час.

В Архангельске превышения зафиксировано не было, отметил Росгидромет.

8 августа российское Минобороны сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников «Росатома», сообщала госкорпорация.

The New York Times писала со ссылкой на представителей американской разведки, что взрыв мог быть связан с крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Президент США Дональд Трамп также придерживается этой версии.

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Политика
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Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Ведомости
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Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс». По этому трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Прорыв произошел между хуторами Плавненский и Новотроицкий, а причиной аварии стал износ трубы. Компания ведет восстановительные работы. Ими руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, прибывший на место аварии. Предполагается, что ремонт удастся завершить до 18:00 мск.

Как указывает издание «Кубанские новости», водоснабжение было прервано еще около 20.00 мск 12 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Instagram, что авария серьезная и для восстановления водоснабжения делается все возможное. «С пяти утра на месте прорыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды», — отметил он.

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Аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения «Троицкого группового водопровода», в районе хутора Плавни Крымского района. Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. ⠀ Поручил главам всех этих городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей. В Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15. ⠀ С пяти утра на месте порыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт должны к 18 часам. Ход работ на месте аварии лично контролирует министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко. ⠀ #краснодарскийкрай #кубань #крымск #новороссийск #геленджик #вода #водоснабжение #авария

Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi)

Для жителей городов и населенных пунктов, оставшихся без водоснабжения организован подвоз воды. В Новороссийске для этого задействованы 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15.

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Политика
Новости

Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей

Ведомости
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Хорошевский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованной акции протеста на 300 000 руб., следует из опубликованного решения на сайте суда. Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 000 руб.

Соболь оштрафовали за опубликованный в Facebook призыв участвовать в акции 27 июля у мэрии Москвы. Суд указывает, что известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее. Решение принято 7 августа.

Это уже четвертый штраф за последнее время, назначенный Соболь в связи с проведением протестных акций. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., а 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф на 300 000 руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста. Только две из них были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа, эти акции собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно. Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Основная часть незарегистрированных кандидатов арестованы за участие и призывы к участию в несогласованных акциях протеста. Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.

Кто пришел на митинг в центре Москвы

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Политика
Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в организации массовых беспорядков

Ведомости
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в нескольких особо тяжких преступлениях. Об этом рассказал во время пресс-конференции генпрокурор страны Замир Бейшекеев, передает местное издание «Акиpress».

По его словам, речь идет, в частности, о таких преступлениях, как организация массовых беспорядков, организация убийства, организация захвата заложников, а также организация покушения на убийство и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

На пресс-конференции помимо Бейшекеева выступил председатель киргизской специальной службы – Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. Он заявил, что Атамбаев планировал госпереворот: «Он хотел, чтобы пролилась кровь. Умысел Атамбаева – государственный переворот» (цитата по Kaktus Media).

Атамбаева задержали 8 августа в его резиденции, которую штурмовали около суток. Пострадало более 50 человек. По данным «24.kg», погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам бывший президент заявил, что отстреливался из наградного оружия, но был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количество жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции.

9 августа Атамбаева арестовали. Как рассказал его адвокат Сергей Слесарев, бывшему президенту были предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 г. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти.

Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

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Политика
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Получившей при задержании удар девушке диагностировали сотрясение мозга

Ведомости
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У Дарьи Сосновской, задержанной на митинге 10 августа и получившей удар от полицейского, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщила правозащитному проекту «Зона права» ее адвокат Татьяна Молоканова. «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы», – пересказала Молоканова диагноз, поставленный в московской клинической больнице № 67. По ее словам, Сосновская от госпитализации отказалась.

О том, что Сосновская обратилась к врачам и что ее везут в больницу, Молоканова рассказала «Зоне права» вечером накануне, 12 августа.

Сосновская была задержана в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова, прошедшего 10 августа. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. 12 августа она попросила Следственный комитет возбудить дело против неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве по п. «б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия). По ее словам, ее задержали после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. Помимо удара в живот она получила также удар по голове, отметила Сосновская.

Московское управление МВД сообщило, что начало служебную проверку.

Митинг на проспекте Сахарова, согласованный с властями Москвы, стал самым массовым за последние семь лет. По данным «Белого счетчика», его посетило почти 50 000 человек. Участники акции требовали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. После митинга часть участников отправились в район Китай-города, где были задержания.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы

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Бизнес
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У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор

Ведомости
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Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ахмедов до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. В «Республике» он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет.

Основная причина нового назначения – компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, пояснила пресс-служба «Республики». На новой должности ему предстоит заняться развитием и улучшением финансовых показателей, добавила она.

Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Дымов – основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов».

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Финансы
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ЦБ предложил ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц

Ведомости
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Бюро кредитных историй могут перейти на единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц. Такая инициатива обсуждалась на встрече регулятора с банками и представителями бюро кредитных историй, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи. Сейчас каждое бюро проводит скоринг по собственной методике и имеет разные шкалы, что делает анализ и сопоставление данных затруднительным для потребителей.

Механизм расчета и форму его выдачи должен подготовить ЦБ, отмечают источники газеты. Но с такой позицией не согласны бюро кредитных историй: наличие единого механизма снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг, настаивают они. Взамен этого бюро кредитных историй предложили ввести единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга заемщика-физлица. По мнению бюро, индивидуальный кредитный рейтинг может быть полезен и для граждан, которым хороший скоринговый балл может открыть доступ к большему спектру финансовых сервисов и услуг.

В Банке России газете сообщили, что рассматривают и сценарий внедрения единой шкалы индивидуального рейтинга.

С 31 января все бюро кредитных историй должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг при его наличии. Ранее бюро кредитных историй сообщали результаты своих расчетов только кредиторам. На рейтинг влияют все ранее полученные или запрошенные ссуды в банках, микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах и то, как заемщик их обслуживал. Сейчас в России работают 13 бюро кредитных историй. У каждого из них своя методика расчета и своя шкала.

Политика
Новости

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Ведомости
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Международный аэропорт Гонконга возобновил прием и отправку воздушных судов, говорится в сообщении аэропорта. Администрация аэропорта предупредила пассажиров о том, что изменит расписание рейсов, что повлияет на воздушное сообщение 13 августа. По состоянию на 9.30 местного времени (4.30 мск) отменено около 100 рейсов. Значительная их часть является собственными и совместными рейсами базовой авиакомпании аэропорта, национального авиаперевозчика Cathay Pacific и принадлежащей ей Cathay Dragon, которая специализируется на регулярных маршрутах в континентальный Китай.

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы. Число участников забастовки выросло после того, как вечером в воскресенье, 11 августа, произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор.

Массовые протесты в Гонконге идут уже два месяца, став самыми многочисленными и ожесточенными за последние 20 лет. Горожане выступают против поправки к закону об экстрадиции, которая позволит выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Такого соглашения у Гонконга нет и с континентальным Китаем. Жители Гонконга считают, что китайские власти будут использовать эту поправку в целях политических репрессий. На первый митинг против законодательных новаций, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек.

Бизнес
Новости

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомости
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Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство. В нем Utair утверждает, что формулировки Росавиации были неясными, из-за чего компания пропустила срок подачи заявки. Официальные представители компании отказались от комментариев.

Свои заявки на маршруты «Трансаэро» подали S7 и «Аэрофлот». Последний обслуживал маршруты «Трансаэро» с осени 2015 г., взяв на себя вывоз пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам, когда у «Трансаэро» отозвали сертификат эксплуатанта. Бывший министр транспорта Максим Соколов заявлял тогда, что «Аэрофлот» будет обслуживать маршруты, пока не погасит свои убытки. Сама авиакомпания оценивала их в 17 млрд руб. и рассчитывала компенсировать их в течение 5–7 лет.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

Utair занимает 4-е место в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» по перевозкам пассажиров, в первом полугодии она перевезла 3,7 млн человек. Авиакомпании на 100% принадлежит АО «Ютэйр – вертолетные услуги» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире вертолетных операторов с парком примерно в 320 машин. У Utair также есть многомиллиардные долги. В июле компания представила новый план по реструктуризации кредитов на 62 млрд руб. Компания объясняла ухудшение своих финансовых показателей резко подорожавшим в 2017–2018 гг. керосином.

Политика
Новости

Трамп поддержал версию о взрыве ракеты «Буревестник» под Северодвинском

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». «Взрыв российского Skyfall (так называется «Буревестник» в кодовой классификации НАТО. – «Ведомости») заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», – написал он. По словам Трампа, США сделали выводы из инцидента. Он также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

NYT 12 августа со ссылкой на данные разведки США сообщила о том, что сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания «Буревестника». Российские власти пока не комментировали эту информацию.

Российский президент Владимир Путин впервые упомянул «Буревестник» во время послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Он охарактеризовал ее как «низколетящую малозаметную крылатую ракету», которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. По словам Путина, она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

На полигоне под Северодвинском 8 августа произошел взрыв. Минобороны раскрыло детали инцидента: взрыв случился при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона. По сообщению «Росатома», в результате взрыва погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Политика
Новости

Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа

Ведомости
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Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию. К сообщению он приложил скан официального ответа департамента безопасности и противодействия коррупции. Позже эту информацию подтвердили у себя в Facebook и другие организаторы акции – муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина. Департамент региональной безопасности мэрии официально об отказе в согласовании шествия не объявлял, как и не комментировал саму заявку.

«Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи. Но по 54-ФЗ [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». – «Ведомости»] депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия», – написал Морев, обвинив столичные власти в применении «двойных стандартов». По его мнению, мэрия таким образом пытается запретить и проведение согласованных акций в городе. Филина в своем комментарии также отметила, что ранее муниципальные депутаты без проблем согласовывали акции по 54-ФЗ. «Мэрия устала от митингов», – констатировала она.

О том, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, написал 12 августа «Коммерсантъ». Заявленное число участников митинга составляет 30 000 человек. Это не единственная акция, которая запланирована на 17 августа. В этот день на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная мэрией акция протеста прошла также на проспекте Сахарова 10 августа. По данным «Белого счетчика», в ней приняли участие около 60 000 человек. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 352 задержанных. Протестные акции за честные выборы в этот день состоялись также более чем в 40 городах России.

Политика
Новости

США ужесточат правила получения грин-карт

Ведомости
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Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters. Решая вопрос о предоставлении права на проживание в США, власти теперь будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества».

«Решение основывается на старом американском принципе самостоятельности. Это ключевой принцип «американской мечты», – пояснил в эфире Fox News исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли. Он подчеркнул, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков.

Нововведение, которое предложил помощник президента США по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, получавшие социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года.

Правило подразумевает, что заявления на визы для граждан могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Это может осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов.

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