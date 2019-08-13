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Трамп поддержал версию о взрыве ракеты «Буревестник» под Северодвинском

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». «Взрыв российского Skyfall [так называется "Буревестник" в кодовой классификации НАТО — прим. "Ведомости"] заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», — написал он. По словам Трампа, США сделали выводы из инцидента. Он также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

NYT 12 августа со ссылкой на данные разведки США сообщила о том, что сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания «Буревестника». Российские власти пока не комментировали эту информацию.

Российский президент Владимир Путин впервые упомянул «Буревестник» во время послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Он охарактеризовал ее как «низколетящую малозаметную крылатую ракету», которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. По словам Путина, она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

На полигоне под Северодвинском 8 августа произошел взрыв. Минобороны раскрыло детали инцидента: взрыв случился при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона. По сообщению «Росатома», в результате взрыва погибли пять сотрудников , еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. 

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Бизнес
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Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомости
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Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство. В нем Utair утверждает, что формулировки Росавиации были неясными, из-за чего компания пропустила срок подачи заявки. Официальные представители компании отказались от комментариев.

Свои заявки на маршруты «Трансаэро» подали S7 и «Аэрофлот». Последний обслуживал маршруты «Трансаэро» с осени 2015 г., взяв на себя вывос пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам, когда у «Трансаэро» отозвали сертификат эксплуатанта. Бывший министр транспорта Максим Соколов заявлял тогда, что «Аэрофлот» будет обслуживать маршруты, пока не погасит свои убытки. Сама авиакомпания оценивала их в 17 млрд руб. и рассчитывала компенсировать их в течение пяти-семи лет.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

Utair занимает 4-е место в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» по перевозкам пассажиров, в первом полугодии она перевезла 3,7 млн человек. Авиакомпании на 100% принадлежит АО «Ютэйр – вертолетные услуги» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире вертолетных операторов с парком примерно в 320 машин. У Utair также есть многомиллиардные долги. В июле компания представила новый план по реструктуризации кредитов на 62 млрд руб. Компания объясняла ухудшение своих финансовых показателей резко подорожавшим в 2017–2018 гг. керосином.

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Новости

Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа

Ведомости
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Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию. К сообщению он приложил скан официального ответа департамента безопасности и противодействия коррупции. Позже эту информацию подтвердили у себя в Facebook и другие организаторы акции – муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина. Департамент региональной безопасности мэрии официально об отказе в согласовании шествия не объявлял, как и не комментировал саму заявку.

«Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи. Но по 54-ФЗ [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». – «Ведомости»] депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия», – написал Морев, обвинив столичные власти в применении «двойных стандартов». По его мнению, мэрия таким образом пытается запретить и проведение согласованных акций в городе. Филина в своем комментарии также отметила, что ранее муниципальные депутаты без проблем согласовывали акции по 54-ФЗ. «Мэрия устала от митингов», – констатировала она.

О том, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, написал 12 августа «Коммерсантъ». Заявленное число участников митинга составляет 30 000 человек. Это не единственная акция, которая запланирована на 17 августа. В этот день на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная мэрией акция протеста прошла также на проспекте Сахарова 10 августа. По данным «Белого счетчика», в ней приняли участие около 60 000 человек. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 352 задержанных. Протестные акции за честные выборы в этот день состоялись также более чем в 40 городах России.

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Политика
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США ужесточат правила получения грин-карт

Ведомости
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Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters. Решая вопрос о предоставлении права на проживание в США, власти теперь будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества».

«Решение основывается на старом американском принципе самостоятельности. Это ключевой принцип «американской мечты», – пояснил в эфире Fox News исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли. Он подчеркнул, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков.

Нововведение, которое предложил помощник президента США по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, получавшие социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года.

Правило подразумевает, что заявления на визы для граждан могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Это может осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов.

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Технологии
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Роскомнадзор потребовал у «Батенька, да вы трансформер» удалить текст спустя три года

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал от самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить текст о том, как выполнять правила ведомства при сообщении о самоубийствах. Как отмечается на сайте самиздата, Роскомнадзор потребовал удалить статью Петра Маняхина, вышедшую в 2016 г. «Теперь здесь рассказ о том, как Роскомнадзор запрещает сатиру», – говорится в сообщении.

Именно в 2016 г. Роскомнадзор разъяснил журналистам, как следует освещать случаи самоубийств: не размещать фото жертвы и места происшествия, не писать «самоубийство» и «суицид» в заголовках. Кроме того, ведомство предлагало СМИ показывать «сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами». Редакция самиздата выпустила сатирическую статью, написанную по новому стандарту.

В заметке рассказывалась история успешного человека из города N, который по ряду причин умер, поскольку не обратился за своевременной помощью. Редакция решила довести до абсурда запрет на описание способов добровольного ухода из жизни в своей сатирической заметке.

Редакция выразила надежду, что сотрудники Роскомнадзора в будущем научатся «отличать сатиру от реальных призывов к суициду».

Новости СМИ2
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Политика
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NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

Ведомости
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Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США. Об этой ракете российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 г.

Российский президент отмечал, что новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету», которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

«Росатом» сообщил о гибели пятерых своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области на прошлой неделе, 9 августа. Позже гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев уточнил, что специалисты «Росатома» погибли при испытании «нового специзделия». По словам Лихачева, госкорпорация планирует доработать новое вооружение, несмотря на взрыв. Это будет «лучшей памятью» для погибших, считает гендиректор «Росатома».

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности рассказал, что на полигоне испытывался двигатель корабельной ракеты, которая находится на вооружении ВМФ. После произошедшего администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. «Коммерсантъ» пояснял, что в воду при взрыве могли попасть тонны токсичного вещества – гептила (компонент ракетного топлива).

Новое оружие, которое показал Путин

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Экономика
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Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

Ведомости
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Очищенный от сезонности темп роста ВВП по итогам II квартала 2019 г. составил 0,4% после спада на 0,2% в I квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны, сообщает Минэкономразвития в комментарии к предварительной оценке динамики ВВП.

В ведомстве ожидают восстановления темпов роста ВВП уже с III квартала на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

Рост ВВП во II квартале 2019 г., по предварительным данным Росстата, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее.

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина ранее предупреждали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году. Они указывали, что рост экономики в 0,5% по итогам I квартала был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, при этом в сфере малого и среднего предпринимательства наблюдалось снижение экономической активности.

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Политика
Новости

Суд вновь оштрафовал Любовь Соболь на 300 000 рублей

Ведомости
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Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 000 руб. за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Алексеева уточнила, что протокол в отношении соратницы Алексея Навального был составлен по итогам не согласованной с властями акции в Москве 3 августа. В этот день в столице прошел очередной митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в нем приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 685 задержанных.

Соболь в своем Twitter сообщила, что узнала о штрафе из СМИ. «Штраф обжалую в ЕСПЧ», – пообещала она. Ранее аналогичный штраф в 300 000 руб. Соболь назначил Щербинский суд. Тогда поводом для штрафа стала несогласованная акция 15 июля на Трубной площади, где она проводила встречу с избирателями.

Кампания перед выборами в Мосгордуму уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации многим оппозиционным кандидатам. Собранные в их поддержку подписи были признаны недействительными. Оспорить это решение оппозиционерам, в частности Соболь, Илье Яшину, Александру Руденко, Дмитрию Гудкову и другим не удалось. Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Политика
Новости

Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».

Полихович – фигурант «болотного дела». Он участвовал в митинге 6 мая 2012 г. на Болотной площади, переросшем в столкновения демонстрантов с полицией. Полихович был осужден за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти на 3,5 года лишения свободы. В октябре 2015 г. суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. После освобождения Полихович занялся правозащитной деятельностью и стал участником проекта «ОВД-инфо».

На проспекте Сахарова Полихович выступил со сцены с речью, в которой сравнил дело о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля, с «болотным делом». «Я в ярости от того, что история повторяется. Я в ярости от того, что на улицах Москвы анонимные люди в шлемах, масках и доспехах бьют беззащитных», – заявил он. Также в его речи прозвучали нецензурные выражения. Адвокат Полиховича Светлана Сидоркина просила суд провести оценку всей речи своего подзащитного, а не отдельных фраз. Однако суд не приобщил к делу расшифровку всей речи.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.

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Политика
Новости

МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки при задержании

Ведомости
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Полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку, задержанную в день протестной акции в Москве 10 августа, говорится на сайте столичного управления МВД. Пресс-служба ведомства уточнила, что привлечет к ответственности виновных в произошедшем.

Задержанная девушка – Дарья Сосновская – ранее обратилась в Следственный комитет России с заявлением о превышении полицейским должностных полномочий. «Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве», – пояснила ее адвокат Татьяна Молоканова.

По словам Сосновской, примерно в 20.10 мск 10 августа она вышла из магазина на ул. Забелина и увидела, как полицейские ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка сделала им замечание. Затем, по ее словам, к ней подбежали полицейские, схватили ее за руки и закрутили их за спину. Сосновская подчеркнула, что не сопротивлялась при задержании, но полицейский ударил ее кулаком в живот. Позже она получила удар по голове, когда ее заводили в автозак. На следующий день Сосновская обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219, поскольку у нее сильно болели живот и голова. Врачи зафиксировали ушибы.

Сотрудники полиции не представились, не предъявили служебных удостоверений, не предъявляли никаких требований, добавила она. Жесткое задержание Сосновской попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях видеороликом возмутился певец Егор Крид. По словам Крида, он «уже лично подал запрос» и ему «пообещали его (сотрудника полиции, ударившего девушку) найти». Певец не уточнил, куда именно подал запрос. Его поддержали исполнитель Сергей Лазарев, Яна Рудковская и Екатерина Варнава.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы

Политика
Новости

Суд арестовал бросившего в полицейского бутылку фигуранта дела о беспорядках

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Костенок раскаялся и признал вину в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов. Молодой человек подтвердил, что сделал это, и объяснил свой поступок «эмоциональным и неоправданным поведением». Пресс-служба партии «Яблоко» подчеркнула, что заявление Костенка не является признанием в участии в массовых беспорядках, поскольку «невозможно принимать участие в том, чего не было».

Костенок – первый фигурант уголовного дела о беспорядках, который дал признательные показания. Следствие просило заключить под стражу Костенка, но против такой меры пресечения выступала прокуратура. На заседании прокурор заявил, что с учетом признания вины достаточной мерой пресечения будет арест домашний. Таким образом, число арестованных фигурантов дела достигло 13 человек.

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы уже несколько недель сопровождается массовыми протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов, признав собранные в их поддержку подписи недействительными. Из-за этого избиратели начали выходить на акции протеста. По данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Задержания вместо митинга

Политика
Новости

В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Ведомости
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Корреспондент челябинской газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина была ранена в голову из пневматического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Челябинску. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Представитель пресс-службы уточнил, что в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении девушки за помощью. Он добавил, что по факту нападения на Зябрину проводится проверка. Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки.

«Эхо Москвы» в Челябинске уточняет, что сотрудницу «Общественного защитника» ранили около подъезда ее дома на проспекте Победы. Зябрина сообщила радиостанции, что ей в голову выстрелили из пневматического ружья. Она допустила, что нападение может быть связано с ее публикациями о коррупции.

Зябрина рассказала, что ранее получала угрозы. «У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим», – пояснила она. Сейчас журналистку уже выписали из больницы. Она подала заявление в полицию.

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