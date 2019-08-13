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Трамп поддержал версию о взрыве ракеты «Буревестник» под Северодвинском

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». «Взрыв российского Skyfall [так называется "Буревестник" в кодовой классификации НАТО — прим. "Ведомости"] заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», — написал он. По словам Трампа, США сделали выводы из инцидента. Он также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

NYT 12 августа со ссылкой на данные разведки США сообщила о том, что сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания «Буревестника». Российские власти пока не комментировали эту информацию.

Российский президент Владимир Путин впервые упомянул «Буревестник» во время послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Он охарактеризовал ее как «низколетящую малозаметную крылатую ракету», которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. По словам Путина, она неуязвима для всех существующих и перспективных систем – как ПРО, так и ПВО.

На полигоне под Северодвинском 8 августа произошел взрыв. Минобороны раскрыло детали инцидента: взрыв случился при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона. По сообщению «Росатома», в результате взрыва погибли пять сотрудников , еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.