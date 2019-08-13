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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа. В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы еще в мае «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове persona non grata».

В российском МИДе добавили, что Служба безопасности Украины (СБУ) до сих пор не сообщала об этом, вероятно, из-за «внутриполитических игр на Украине». Киев не предъявил доказательств того, что действия российского дипломата выходили за рамки его профессиональных обязанностей и нарушали закон, подчеркнул МИД России.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», – заявили в МИД России.

Ранее СБУ сообщила, что признала персоной нон грата и выслала из страны российского дипломата. Его имя не называлось. Спецслужба пояснила, что разоблачила в Львовской области местного жителя, который выполнял задание российских спецслужб. Он, в частности, собирал сведения об украинских политических и общественных деятелях, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины. Собранную информацию он якобы передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове».