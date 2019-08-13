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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Ведомости
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Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа. В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы еще в мае «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове persona non grata».

В российском МИДе добавили, что Служба безопасности Украины (СБУ) до сих пор не сообщала об этом, вероятно, из-за «внутриполитических игр на Украине». Киев не предъявил доказательств того, что действия российского дипломата выходили за рамки его профессиональных обязанностей и нарушали закон, подчеркнул МИД России.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», – заявили в МИД России.

Ранее СБУ сообщила, что признала персоной нон грата и выслала из страны российского дипломата. Его имя не называлось. Спецслужба пояснила, что разоблачила в Львовской области местного жителя, который выполнял задание российских спецслужб. Он, в частности, собирал сведения об украинских политических и общественных деятелях, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины. Собранную информацию он якобы передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове».

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Политика
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ExxonMobil может продать активы в Северном море после 50 лет работы в регионе

Ведомости
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ExxonMobil может выйти из проектов в Северном море, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Exxon провела ряд встреч с операторами Северного моря в течение последних нескольких недель, чтобы оценить заинтересованность в активах, продажа которых может принести до $2 млрд компании», — рассказали агентству источники. ExxonMobil не комментирует данную информацию.

Exxon Mobil ведет добычу на побережье Великобритании в Северном море на протяжении последних 50 лет. Оператором большинства проектов является Esso Exploration and Production UK — совместное предприятие ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Компаниям принадлежит по 50% акций СП. ExxonMobil добывает в регионе около 80 000 баррелей нефти и 12,5 млн кубометров газа в день, отмечается на сайте компании.

Как отмечает Reuters, ExxonMobil в большей степени интересуется новыми проектами и добычей сланцевой нефти в США, что свидетельствует об отступлении с европейского рынка. По информации агентства, потенциальными покупателями на покупку активов в Северном море могут быть такие компании, как Chrysaor или Neptune. Если переговоры с потенциальными покупателями ни к чему не приведут, то ExxonMobil выберет банк для организации процедуры продажи.

Ранее Chevron и ConocoPhillips также продали значительную часть активов в Северном море.

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Бизнес
Новости

ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу

Ведомости
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы. В качестве заинтересованного лица к делу привлечен поисковик «Яндекс».

Поводом для претензий антимонопольной службы стала реклама «Кинопоиска», которая распространялась через поисковик и касалась бесплатного периода премиальной подписки.

В рекламном сообщении говорилось, что по премиальной подписке подписчик сервиса сможет бесплатно смотреть сериалы, в том числе «нашумевшую «Игру престолов», 30 дней, уточнили в ведомстве. Однако при переходе на сайт «Кинопоиска» информация искажалась, «обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия», говорится в сообщении.

За распространение недостоверной рекламы предусмотрен штраф до 500 000 руб. Рассмотрение дела назначено на 21 августа. В «Яндексе» воздержались от комментариев, уточняет «Интерфакс».

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Политика
Новости

Иностранных туристов освободят от обязанности покупать туры для посещения России

Ведомости
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МИД России предлагает серьезно смягчить правила оформления виз для иностранных туристов, желающих посетить Россию. Сообщение о разработке соответствующих поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию министерство во вторник опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснениям министерства, поправки предполагают шестикратное увеличение разрешенного срока пребывания в России иностранных туристов на основании обыкновенной туристической визы – с одного месяца до полугода.

Кроме того, готовящиеся поправки предполагают освобождение иностранцев от необходимости пользоваться услугами турагентств при оформлении туров в Россию, для оформления визы будет достаточно забронировать гостиницу. Действующий закон вынуждает иностранных туристов покупать туры для посещения России: при оформлении обыкновенной туристической визы требуется предоставить подтверждение от российского туроператора. «Данное требование является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Россию самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров», – сказано в уведомлении о разработке законопроекта. Согласно отметке в уведомлении, новые правила оформления виз должны заработать с апреля 2020 г.

Российское министерство начало работать над смягчением визового режима после чемпионата мира по футболу 2018 г., когда Россию посетило огромное количество туристов. С тех пор смягчение визового режима не раз обсуждалось у президента Владимира Путина. В частности, Министерство экономики России, которое курирует этот вопрос, по словам министра Максима Орешкина, предлагало внедрить электронные визы. В апреле 2019 г. Орешкин говорил, что система электронных виз может заработать с начала 2020 г. Путин говорил, что не возражает против смягчения визового режима, но вынужден прислушиваться к мнению специалистов: «Я за. Но Лавров (министр иностранных дел России. – «Ведомости») – против», — говорил президент в сентябре 2018 г.

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Политика
Новости

Памфилова сообщила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Ведомости
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Против Центризбиркома (ЦИК) ведется целенаправленная финансируемая кампания по дискредитации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации. «Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено...», – приводит слова Памфиловой РБК.

Председатель ЦИК не уточнила, кто ведет эту кампанию и о какой сумме финансирования идет речь. Избирательную комиссию «уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять», добавила она.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось, что внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, Артур Эбзеев, стал владельцем квартиры в московском районе Хамовники, которая оценивается в 500 млн руб. Артур Эбзеев-младший стал владельцем недвижимости в возрасте четырех лет, уточнял ФБК. В публикации отмечалось, что мальчик не получил квартиру в дар, а купил в результате сделки купли-продажи в 2009 г.

В этот период его отец Борис Эбзеев-младший занимал должность заместителя директора Пенсионного фонда России, а дед (член ЦИК) – пост главы Карачаево-Черкесии. ФБК указывал, что в 2013 г. Артур Эбзеев продал квартиру в Хамовниках и заключил сделку с офшорной компанией Британских Виргинских островов, а также вложил «пару сотен миллионов рублей» в дом в подмосковном поселке «Горки-8» на Рублевском шоссе. Фонд Навального уточнял, что на тот момент ребенку было семь лет.

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Политика
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Оппозиционеры подали две заявки на проведение акций протеста 24 августа

Ведомости
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию Москвы заявку о проведении шествия по проспекту Академика Сахарова 24 августа, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь «Открытой России» Наталия Грязневич. По ее словам, мероприятие должно начаться в 14.00 мск, заявленное число участников – 100 000 человек.

Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00 мск. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Ранее муниципальный депутат Андрей Морев сообщил, что мэрия столицы отказала заявителям шествия за свободные выборы, запланированного на Бульварном кольце 17 августа. По его информации, власти города мотивировали отказ тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. Заявители направили в правительство столицы свои возражения на отказ в проведении акции.

В свою очередь незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь призвала москвичей продолжать выходить на мирные акции протеста, об этом она написала в Facebook.

«Дальше мы должны продолжать выходить на мирные уличные акции протеста. Именно это – ахиллесова пята и Собянина, и Кремля», – написала она. По ее мнению, большие уличные акции протеста и мирные прогулки «разрушают миф в 1% поддержки оппозиции», демонстрируют солидарность, дают чувство опоры людям, не согласным с несправедливостью.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста, только две из которых были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Кто пришел на митинг на проспекте Сахарова

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Экономика
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США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря

Ведомости
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Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США. На некоторые китайские товары пошлина будет введена с 1 сентября, как было объявлено ранее. В частности, введение пошлин будет отсрочено для таких товаров, как мобильные телефоны, мониторы, ноутбуки, видеоприставки, некоторые виды игрушек и отдельные предметы одежды и обуви.

Отдельные виды продукции были исключены из списка из соображений национальной безопасности, отмечается в сообщении.

«Как обычно, Китай сказал, что они будут покупать больше у наших великих американских фермеров. Пока они не делают то, что сказали», – написал Трамп во вторник, 13 августа, в Twitter.

Reuters со ссылкой на министерство торговли Китая сообщило, что вице-премьер страны Лю Он вечером во вторник переговорил по телефону с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. О чем именно была беседа, не уточняется.

Трамп 1 августа анонсировал введение пошлин в размере 10% на поставляемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год. В мае президент США повысил с 10 до 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд, после он ввел 25%-ные пошлины на товары стоимостью $300 млрд. Вашингтон повышает пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Под пошлины фактически подпадает весь импорт из Китая.

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Финансы
Новости

ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» из-за ненадлежащей рекламы

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) после проверки поступивших жалоб оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

ФАС признала кредитную организацию нарушившей закон о рекламе (ч. 7 ст. 5, ч. 3 ст. закона № 28). Речь идет о распространении рекламы финансовых услуг без указания всех условий, влияющих на сумму расходов, которые гражданин понесет при получении кредита.

Ранее, в конце июня, «ФК Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Новым слоганом банка должна была стать фраза «Открытие» – государственный банк нашего времени». Однако Центробанк спустя несколько часов после презентации слогана заявил, что выступает категорически против использования этой фразы и любых других маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. По мнению ЦБ, указание на прямое или косвенное госучастие приведет к возникновению нерыночных преимуществ. Банк был вынужден отказаться от выбранного слогана. В рекламной кампании с 8 июля стал использоваться слоган «Меняемся вместе с вами».

В начале июля ЦБ сообщил об окончании санации «ФК Открытие», т. к. банк сформировал резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановил финансовую устойчивость. В 2021 г. ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие».

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Политика
Новости

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Ведомости
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Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России. Об этом также сообщило агентство ТАСС, чей корреспондент находился на российском борту. Видео с приближением истребителя опубликовал подконтрольный Минобороны телеканал «Звезда».

Во время инцидента министр находился на борту своего самолета, он следовал из Калининграда в Москву. F-18С – это испанский истребитель американского производства. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, уточняет ведомство.

В Калининграде министр обороны находился с рабочей поездкой. Он заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.

Как отмечает «РИА Новости», в последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Политика
Новости

СПЧ попросил Чайку проверить обоснованность дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после акции 27 июля. Об этом сообщается на сайте совета.

В материале отмечается, что члены СПЧ лично фиксировали происходившие 27 июля в центре города события и изучали материалы, распространенные в СМИ. «Членами совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27 июля 2019 г. сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия», – отмечается в сообщении.

В Москве уже несколько недель регулярно по субботам проходят акции протеста против действий избиркомов, которые отказались регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей. Большинство незарегистрированных кандидатов арестованы московскими судами за участие или призывы к участию в несогласованных акциях. Митинги и шествия, не согласованные с властями города, разгоняла полиция и ОМОН.

Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256 человек. МВД насчитало 1074, 600 и 136 задержанных соответственно. По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, по нему проходят 14 фигурантов, из которых 13 человек уже помещены под арест.

Политика
Новости

Песков ответил на слова Трампа о взрыве под Архангельском ракеты «Буревестник»

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Вашингтона о гибели сотрудников «Росатома» под Северодвинском (Архангельская область), призвал ориентироваться на информацию российской стороны, сообщает «Интерфакс». Песков добавил, что «Росатом» уже объяснил причины аварии. «Больше мне добавить к этому нечего», – заключил представитель Кремля.

Об инциденте на военном полигоне 8 августа сообщило Минобороны. Ведомство уточнило, что в результате погибли два человека, не уточняя деталей. Позже в «Росатоме» заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили травмы. Взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва – он оказался в 4–16 раз выше нормы.

The New York Times 12 августа написала, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этой ракете российский президент Владимир Путин впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 г. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что придерживается версии журналистов NYT.

«Взрыв российского Skyfall (так называется «Буревестник» в кодовой классификации НАТО. – «Ведомости») заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами», – подчеркнул Трамп. По его словам, США сделали выводы из инцидента. Он заметил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии».

Политика
Новости

В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта

Ведомости
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Аэропорт Гонконга приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы, говорится в его сообщении. Всем пассажирам рекомендуется покинуть здания терминала как можно скорее, уточняется там же.

Проблемы в работе аэропорта возникли из-за массовых протестов, уточняет Reuters. По данным агентства, в зале прилета и некоторых частях зоны вылета находятся тысячи митингующих. Кто-то из них принес в аэропорт плакат с надписью «приносим извинения за неудобства, мы боремся за будущее нашего дома», передает Reuters.

Митингующие начали собираться в терминалах аэропорта еще в понедельник, 12 августа. Из-за акции протеста администрация аэропорта была вынуждена отменить вылет всех вечерних рейсов. Руководство аэропорта надеялось нормализовать работу на следующий день, однако сделать этого пока не удалось. В частности, десятки рейсов пришлось отменить крупнейшей местной авиакомпании Cathay Pacific. Во вторник, 13 августа, аэропорт отменил более 300 рейсов.

Сотни демонстрантов блокируют подход к стойке регистрации с 14:30 по местному времени, около тысячи человек находятся в зоне прилета. Протестующие также не позволяют пассажирам подойти к зонам досмотра и паспортного контроля. Между митингующими и пассажирами наблюдаются конфликты, отмечает Reuters.

Массовые протесты в Гонконге происходят на протяжении последних двух месяцев. Местные жители выступают против принятия поправки к закону об экстрадиции, позволяющей подозреваемых в совершении какого-либо преступления выдавать другим странам и материковому Китаю. На данный момент у Гонконга нет соглашения об экстрадиции ни с КНР, ни в другими странами. Жители Гонконга уверены, что китайские власти будут использовать изменения в законодательстве для политических репрессий.

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