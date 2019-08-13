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На Украине суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) получили разрешение суда вызвать на допрос с применением детектора лжи бывшего президента Петра Порошенко, передает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

По ее словам, несмотря на разрешение суда, для проведения допроса также нужно получить согласие самого Порошенко. При этом допрос с применением полиграфа можно проводить только в кабинете следователя при соблюдении тайны досудебного следствия, отметила Иванова. Допрос в прямом эфире телеканала «Прямой» или любого другого, как ранее предлагал Порошенко, невозможен, сказала она.

Порошенко 12 августа явился на допрос в бюро по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала «Прямой». Бывший президент отвечал на вопросы следователя около двух часов. После беседы руководитель ведомства Роман Труба заявил, что на следующем допросе, возможно, будет применяться полиграф. В свою очередь Порошенко заявил, что не доверяет бюро и не верит в непредвзятость следствия. Бывший президент согласился на допрос с применением полиграфа, если его будут транслировать в прямом эфире телеканала «Прямой».

На Украине на сегодняшний день в отношении Порошенко расследуют 11 уголовных дел. По всем из них он является свидетелем, утверждал ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко. Сам Порошенко не раз говорил, что расследования, начатые против него после окончания президентского срока, являются «политическим преследованием».