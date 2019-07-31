Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Порошенко уехал от следствия

Петр Порошенко уехал отдыхать от следствия

Экс-президента Украины преследует бывший юрист администрации Виктора Януковича

По заявлению главы Госбюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы, экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 11 криминальных производствах, однако уклоняется от следствия. Он «выбрал странную тактику информационной защиты» и «упорно отрицает действительность», написал Труба 30 июля в своем Telegram-канале. На данный момент Порошенко находится за границей. Он вместе с семьей вылетел 28 июля сначала в Стамбул, а оттуда – в Дубай. Часть родственников бывшего президента покинула Украину еще раньше. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

Из материалов СМИ следует, что Порошенко не явился на назначенный 25 июля допрос. Он предлагал Трубе провести переговоры накануне, однако тот отказался. «Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас», – комментирует поведение Порошенко глава ГБР. По заявлению адвоката Порошенко Игоря Голованя, его клиент не имеет статуса подозреваемого, а проходит по возбужденным делам как свидетель.

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