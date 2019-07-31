Петр Порошенко уехал отдыхать от следствия

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На обвинения Портнова Порошенко ответил не сразу Serg Glovny / ZUMA / Wire / ТАСС

По заявлению главы Госбюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы, экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 11 криминальных производствах, однако уклоняется от следствия. Он «выбрал странную тактику информационной защиты» и «упорно отрицает действительность», написал Труба 30 июля в своем Telegram-канале. На данный момент Порошенко находится за границей. Он вместе с семьей вылетел 28 июля сначала в Стамбул, а оттуда – в Дубай. Часть родственников бывшего президента покинула Украину еще раньше. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

Из материалов СМИ следует, что Порошенко не явился на назначенный 25 июля допрос. Он предлагал Трубе провести переговоры накануне, однако тот отказался. «Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас», – комментирует поведение Порошенко глава ГБР. По заявлению адвоката Порошенко Игоря Голованя, его клиент не имеет статуса подозреваемого, а проходит по возбужденным делам как свидетель.