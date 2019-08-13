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Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа

Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг, написал в свое микроблог Twitter секретарь московского отделения партии Ярослав Конвей, приложив скан документа.

По его словам, партия решила подать заявку на акцию протеста после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Шествие должно начаться в 14.00. Информации о заявленной численности участников нет. «Мы считаем этот маршрут максимально возможным компромиссом для нас и требуем его согласования», — объяснил выбор маршрута Конвей.

Ранее Либертарианская партия пыталась согласовать со столичной мэрией акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа. По задумке организаторов она должна была пройти на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города согласовала другую площадку — на проспекте Сахарова. Либертарианцы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате. Сразу же после встречи суд арестовал одного из заявителей митинга 3 августа – Михаила Светова на 30 суток, признав его виновным в нарушении правил проведения митинга на Трубной площади 16 июля.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали.