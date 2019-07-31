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Суд арестовал одного из заявителей митинга 3 августа – Михаила Светова на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы принял решение арестовать на 30 суток члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, который был задержан на выходе из мэрии Москвы после переговоров с чиновниками о проведении митинга оппозиции 3 августа. Об этом сообщает «Медиазона».

На Светова составлен протокол о повторном нарушении правил проведения митинга за участие в акции на Трубной площади 16 июля. Светов и его защита настаивали, что на Трубной площади проходила встреча кандидатов в Мосгордуму с избирателями, которая не требует согласования. Однако суд не согласился с этими доводами.

Либертарианская партия подала заявку на проведение 3 августа акции оппозиции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города согласовала проведение акции на проспекте Сахарова, где уже проводилась подобная акция протеста 20 июля. Получив ответ мэрии, организаторы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате.

Светов был задержан на выходе с той встречи. Перед задержанием он сообщил, что чиновники и организаторы не смогли договориться о месте проведения мероприятия. В суде Светов заявил, что являлся одним из заявителей митинга 3 августа и связал свое задержание с этими переговорами. «Это месть за отказ провести митинг на проспекте Сахарова, который был желателен мэрии», – заявил он.

После задержания Светова мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением, в котором он одобрил применение силы сотрудниками полиции на несогласованной акции 27 июля. Он назвал произошедшее там массовыми беспорядками, а отказ Либертарианской партии от проведения митинга на проспекте Сахарова Собянин назвал готовящейся новой провокацией. После выступления мэра Следственный комитет начал расследовать уголовное дело о массовых беспорядках в центре города 27 июля.