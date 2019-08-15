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Пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета рассказали детали ЧП

Экстренные службы начали подъезжать к Airbus A-321, экстренно севшему после взлета из аэропорта «Жуковский» в Подмосковье, через 15–40 минут после приземления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пассажиров лайнера. Пассажир рейса Федор Галин уточнил в беседе с Telegram-каналом Mash, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне замигали лампы и появился запах гари.

По данным интернет-издания Baza, в самолете «что-то сверкнуло, а потом запахло дымом». Пассажир рассказал изданию, что «двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить», но борт начал падать. Вскоре самолет приземлился и началась эвакуация. По словам одной из пассажирок, Светланы Бабиной, со стороны правого трапа было задымление, но открытого огня на месте аварийной посадки она не видела. «Пилоту жали руки, говорили "спасибо" и аплодировали», – отметила она.

Еще одна пассажирка, Алиса Брагина, рассказала, что во время полета паники на борту не было. «Паника началась, когда уже упали, никто не говорил ничего, а по звукам нам было понятно, что можем сгореть в любую секунду», – добавила она. Собеседница агентства уточнила, что видела людей с травмами, но «их было немного».

Утром 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» после взлета из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей птиц и экстренно сел в кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был выполнять рейс из «Жуковского» в Симферополь. Авиаперевозчик сообщил, что из-за попадания птиц в оба двигателя у самолета отказали силовые установки. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что экипаж сработал «четко, по инструкции», что позволило избежать возгорания самолета при посадке. Всего на борту находились 224 пассажира, 23 из них пострадали. ТАСС сообщил, что почти все пострадавшие уже выписаны из медучреждений. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии