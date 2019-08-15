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«Уральские авиалинии» рассказали о пилотах аварийно севшего в поле А321

Экипаж самолета Airbus A321, севшего на брюхо на кукурузном поле в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». «Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», — уточнила собеседница агентства.

В авиакомпании рассказали, что второму пилоту лайнера Георгию Мурзину - 23 года, он пришел в авиакомпанию в прошлом году. Налет Мурзина составляет более 600 часов. Командир самолета - 41-летний Дамир Юсупов, его налет превышает 3000 часов.

Самолет должен был выполнять рейс из «Жуковского» в Симферополь. В своем Instagram авиаперевозчик сообщил, что самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Росавиация уточняла, что это была стая чаек. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский».

Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил «Интерфаксу», что самолет садился с полными баками, но риска пожара не было, поскольку пилоты по инструкции заглушили двигатели при посадке. Он подчеркнул, что экипаж сработал «правильно» и «четко, по инструкции». Всего на борту находились 224 пассажира. В результате ЧП пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Минздрав сообщил, что их состояние оценивается как средней тяжести. Самолет получил значительные повреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии