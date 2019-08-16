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РБК: ФСБ начала проверку подрядчиков МОЭК

ФСБ начала проверку подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг»), пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к силовым службам и к «Газпрому». По данным издания, в середине июля управление «К» службы экономической безопасности запросило информацию о контрактах, заключенных между дочерним предприятием МОЭК «ТСК Новая Москва» и фирмами, производившими различные работы. Представитель МОЭК отказался комментировать ход проверки, запросы издания в ФСБ и «МК Спецэнергострой» остались без ответа.

Например, ФСБ заинтересовали сведения о компаниях, которые вели строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-ого микрорайона в Южном Бутове, в частности, о компании, которая строила магистральную теплотрассу от районной тепловой станции «Южное Бутово» до административно-делового центра в Коммунарке. Также ФСБ запросила данные о фирмах, которые реконструировали ряд тепломагистралей и объектов теплоснабжения: ТЭЦ «ЗиЛ», тепловые сети на ул. Василисы Кожиной, участки тепломагистрали на шоссе Энтузиастов и объекты технопарка «Нагатино ЗиЛ». Силовики попросили МОЭК предоставить по этим объектам списки сотрудников компаний, которые имели право проходить на участки, где велись работы.

В частности, РБК выяснил, что ФСБ интересуют контракты, заключенные в 2016–2017 гг. с «МК Энергоспецстрой». Названия других предприятий, которыми заинтересовалась ФСБ, не раскрываются.