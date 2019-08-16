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ФСИН признала систематические пытки заключенных в петербургском СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском следственном изоляторе № 1, известном как «Кресты-2», а также установила факты избиений и вымогательств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора службы Валерия Бояринева.

Ранее портал Gulagu.net сообщил, что руководство петербургского СИЗО организовало так называемые пресс-хаты. В них по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других арестованных, требуя от них определенных показаний или денег. Пытки «активисты» снимали на мобильные телефоны, уточнял Gulagu.net. В подтверждение портал опубликовал видеозапись якобы с избиением одного из заключенных.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, комментируя инцидент, заявил, что сотрудники СИЗО виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении. Причиной избиения заключенного, запечатленного на видео, мог стать конфликт с соседями по камере, отмечал он.

В связи с инцидентом проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и Следственный комитет России. ФСИН подтвердила факты избиений, вымогательств и факты «преступной безответственности» и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения, рассказал Бояринев. Он добавил, что служба также оценит роль в произошедшем руководства управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти. «Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечение лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения, и т. д.», – заключил он. Результаты проверки будут представлены на следующей неделе.