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Генпрокуратура начала проверку СИЗО в Петербурге после сообщений о пытках

Генпрокуратура начала проверку после избиения заключенного в петербургском СИЗО, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Генпрокуратура намерена выяснить, совершали ли сотрудники исправительного учреждения неправомерные действия в отношении других арестованных.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство петербургского СИЗО № 1, известного как «Кресты-2», организовало так называемые пресс-хаты. В них по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других арестованных, требуя от них определенных показаний или денег. Пытки «активисты» снимали на мобильные телефоны, уточнял Gulagu.net. Портал опубликовал видеозапись с избиением одного из заключенных.

Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и следователи Следственного комитета России начали проверку запечатленного на камеру инцидента. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко 8 августа заявил, что сотрудники СИЗО виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении.

Максименко уточнил, что сообщение о пресс-хатах проверяется. Он добавил, что, по предварительным данным, причиной избиения заключенного стал конфликт с соседями по камере. Инцидент произошел 18 июля. Заключенный, по словам замдиректора ФСИН, был избит за то, что без спроса взял чужие сигареты. Сам избитый мужчина опроверг эту версию в разговоре с сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Он также передал омбудсмену заявление с просьбой о помощи, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.