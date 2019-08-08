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ФСИН признала вину своих сотрудников в связи с пытками в петербургском СИЗО

Сотрудники петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2», виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко по результатам проверки.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором утверждается, что руководство СИЗО «Кресты-2» организовало так называемые пресс-хаты, в которых по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других заключенных, требуя дать определенные показания или вымогая деньги. При этом пытки «активисты» снимали на незаконно предоставленные им сотовые телефоны, утверждает Gulagu.net. В подтверждение портал опубликовал видеозапись с избиением одного из заключенных.

По словам Максименко, информация о пресс-хатах сейчас проверяется. Предварительно установлено, что причиной избиения заключенного, запечатленного на видео, стал конфликт с соседями по камере, добавил он. Инцидент произошел 18 июля. Заключенный, как утверждает замдиректора ФСИН, был избит за то, что без спроса взял чужие сигареты. Вина сотрудников изолятора в данном случае заключается в том, что они «упустили из виду такую ситуацию», отметил Максименко.

«Как минимум причастность наших сотрудников в том, что телефон там был (это факт), на который велась вот эта съемка. Значит, уже какой-то наш сотрудник преступил закон. Найдем всех. Виновных, однозначно, накажем», – заявил замдиректора ФСИН. Он добавил, что никто не будет покрывать «питерских коллег», просто нужно установить всех причастных.