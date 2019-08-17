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Минздрав опроверг заражение врача радиацией после взрыва под Архангельском

Врачи, лечившие пострадавших при взрыве на полигоне в Архангельской области, были обследованы, сообщило Министерство здравоохранения. Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней не было выявлено ни у одного из медиков.

Всего в период с 8 по 16 августа был обследован 91 специалист Архангельской областной клинической больницы, отмечается в сообщении Минздрава. 20 медицинских работников прошли дополнительное обследование в Москве. Мониторинг состояния здоровья врачей продолжается, уточнило ведомство.

Ранее издание The Moscow Times сообщило, что врачей архангельской больницы, куда привезли раненых сотрудников «Росатома» после взрыва на военном полигоне, не предупредили, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Кроме того, источники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.